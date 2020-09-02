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Министерство дошкольного образования

Какие крупные нарушения обнаружили аудиторы МДО в детсадах

Пресс-служба
Экономика
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В 2019 году Служба внутреннего аудита МДО республики выявила финансовые нарушения на сумму 31,6 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В начале 2020 года МДО проанализировало выявленные за 2018-2019 гг. правонарушения и внесло в правительство ряд предложений.

По инициативе МДО совместно со Счетной палатой было проведено глубокое изучение эффективности использования бюджетных средств с привлечением специалистов других министерств и ведомств. Сумма нарушений, выявленных в структурах МДО при совместной проверке, составила 48,3 млрд сумов.

"С момента образования МДО борется с коррупцией и злоупотреблениями на местах. В прошлом году министерство передало в правоохранительные органы материалы по 680, а в этом — по 224 проверкам. Прокуратура возбудила ряд уголовных и административных дел, а МДО уволило заведующих и бухгалтеров, совершивших финансовые правонарушения. В 2019 году с виновных лиц в пользу бюджета были взысканы 9,5 млрд сумов, а в первом полугодии 2020-го - 4,1 млрд сумов", — сказал начальник службы внутреннего аудита МДО Дилшод Норматов.

В 2019-м Служба внутреннего аудита МДО выявила финансовые нарушения на сумму 31,6 млрд сумов, в том числе:

1. Хищения, недостачи и незаконные расходы — 19,3 млрд сумов;

2. Правонарушения в области госзакупок — 7,1 млрд сумов;

3. Прочие нарушения — 5,2 млрд сумов.

"При обнаружении случаев хищений и коррупции МДО увольняет ответственных лиц и передает материалы проверки в правоохранительные органы. Однако эти люди пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя ложную информацию в социальных сетях. Иногда блогеры и правозащитники верят им и пишут о незаконных увольнениях", - сказал Норматов.

Самые крупные финансовые правонарушения первого полугодия 2020-го:

● 900 млн сумов — незаконные расходование средств в СДОО №10 Каттакургана (Самаркандская область);

● 301 млн сумов — финансовые нарушения в ДОО №509 Алмазарского района Ташкента;

● 202 млн сумов — недостачи, подделка зарплатных ведомостей в ДОО №22 Пешкунского района (Бухарская область);

● 150 млн сумов — недостача продуктов и материальных ценностей, подделка подписей, выплата зарплат "мертвым душам" в ДОО №8 Миришкорского района (Кашкадарьинская область);

● 101 млн сумов — фиктивные группы в ДОО №11 Гулистанского района (Сырдарьинская область).

Министерство дошкольного образования совместно со Счетной палатой утвердили дорожную карту по предупреждению, выявлению и устранению финансовых правонарушений. Документ прошел согласование в 14 министерствах и ведомствах. Также была разработана и согласована с Генеральной прокуратурой дорожная карта по совершенствованию системы противодействия коррупции в дошкольном образовании.

Теги:
Экономика, финансы, нарушения, Узбекистан, Узбекистан, Министерство дошкольного образования



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