Программа восстановления экономики Узбекистана до 2021 года – главное

Она призвана стабилизировать и обеспечить до конца 2020-го восстановительный рост пострадавшей от пандемии экономики страны и продолжить курс на структурные экономические реформы.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по восстановлению экономического роста в 2020-2021 годах и продолжению системных структурных реформ в отраслях экономики".

Согласно документу, утверждены план действий на 2020-21 годы и дорожная карта, посвященная реализации мер по развитию экономики.

Одна из главных задач, которую перед собой поставили власти Узбекистана – это поддержка основных секторов экономики страны в этом году и обеспечение экономического роста на уровне 5-5,5% с 2021-го.

Среди других целей: дальнейшее реформирование банковской системы, увеличение объема инвестиций в экономику Узбекистана, совершенствование конкурентной и промышленной политики, а также дополнительная поддержка предприятий-экспортеров.

Помимо этого, предстоит простимулировать внутренний спрос и снизить уровень бедности – за счет обеспечения занятости и увеличения доходов граждан.

Правительство также стремится поощрять частную инициативу. Предполагается повысить удобство развития бизнеса в Узбекистане и расширить доступ частных предпринимателей к госзакупкам.

Кроме того, частный бизнес должен активнее развивать цифровые технологии в сельской местности.

Вызов стабильному развитию

Пандемия коронавируса сама по себе угрожает перспективам развития экономики Узбекистана, но в то же время усугубила и многие другие проблемы.

Так, до сих пор существует опасность второй волны распространения COVID-19 из-за ослабления санитарных мер.

В довольно сложном финансовом положении оказались предприятия, приостановившие свою деятельность в период карантина. Это, в свою очередь, привело к падению доходов населения и разрыву производственных цепочек.

Еще одна проблема – рост уровня бедности, в том числе из-за сокращения трудовой миграции.

Инвестиции в экономику Узбекистана сократились, как и объемы экспорта из страны, так как зарубежные страны, покупающие узбекскую продукцию, тоже находятся в кризисе.

Не стоит забывать и о том, что в этот период государство стало значительно больше тратить, чтобы поддержать граждан в трудную минуту: отсюда и увеличение дефицита госбюджета и рост внешнего долга страны.

Все эти неутешительные вводные пришлось учитывать при работе над составлением экономической программы на будущее.

Что делать?

Предполагается, что план действий реализуют в два этапа. К концу 2020-го власти стремятся стабилизировать экономику Узбекистана и обеспечить ее восстановительный рост.

В частности, в этом году планируется достичь роста ВВП на 2,2% (для сравнения: до кризиса прогнозировалось, что ВВП увеличится на 5,5%).

На втором этапе благодаря тем мерам, которые предпримет правительство, ежегодные темпы экономического роста должны составлять от 5 до 5,5%. Хотя отдельные отрасли – прежде всего, экспорт, туризм и транспорт, – возможно, полностью восстановятся лишь после 2021 года.

Ключевыми для претворения этих планов в жизнь станут следующие меры:

Сдерживание увеличения объемов внешнего долга;

Эффективное расходование внешних заимствований – финансирование с их помощью бюджетного дефицита, инфраструктурных и социальных проектов;

Оптимизация государственных инвестиционных расходов – путем ужесточения критериев отбора проектов, а также мониторинга за их реализацией;

Оптимизация таможенных льгот;

Совершенствование политики в сфере промышленности и конкуренции – завершение реформы госпредприятий, повышение конкурентоспособности отечественной продукции за рубежом и т.д.;

Реформирование сельского хозяйства – ликвидация вмешательства государственных органов в деятельность аграрных предприятий;

Рост производительности труда – за счет внедрения современных технологий в производство и оптимизации затрат;

Кроме того, до 1 марта 2021 года уполномоченные министерства и ведомства должны разработать Стратегию сокращения бедности в Республике Узбекистан до 2030-го.

Все эти шаги, если их удастся полностью реализовать, должны помочь экономике республики встать на ноги и оправиться от негативных последствий пандемии коронавируса.