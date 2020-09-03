В Узбекистане вступили в силу новые правила ведения валютных операций

Они, как ожидается, значительно упростят проведение валютных операций для бизнеса и самих коммерческих банков.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана утвердил новые положения, касающиеся ведения валютных операций.

Правила разработаны в соответствии с международной практикой и определяют единый порядок их проведения путем унификации пяти нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Документом регулируется порядок:

ведения коммерческими банками счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валюте;

осуществления операций по покупке и продаже хозяйствующими субъектами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;

осуществления валютно-обменных операций с физическими лицами;

приема наличной иностранной валюты на территории Узбекистана;

ввоза и вывоза коммерческими банками с территории республики наличных валютных средств.

Согласно постановлению, с сегодняшнего дня вступили в силу несколько нововведений:

Упразднено требование для физлиц о предоставлении копии паспорта для проведения валютной операции. Кроме того, больше не будет требоваться наличие на счетах клиента обязательного резерва средств для участия на торгах валютной биржи. При осуществлении валютных операций с клиентами банков также значительно сократили время и лишнюю документацию; Отменяется практика регистрации и выдачи свидетельств со стороны Центрального банка валютным обменным пунктам; Упрощен процесс конвертации средств хозяйствующих субъектов, а также порядок рассмотрения их заявок для покупки иностранной валюты банками; Созданы удобства при использовании приобретенной валюты, в частности, возможность проводить повторно операции с валютными средствами, которые по различным причинам были возвращены на счет; Порядок оформления обменных операций, число работников обменных пунктов, требования по безопасности, их мониторинг устанавливаются коммерческими банками самостоятельно.

Закон "О валютном регулировании" в новой редакции был принят в 2019 году.

Основными принципами валютного регулирования являются приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования и валютного контроля, недопущение незаконного вмешательства государственных органов в валютные операции резидентов и нерезидентов.