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В Узбекистане вступили в силу новые правила ведения валютных операций

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200903/14897822/V-Uzbekistane-vstupili-v-silu-novye-pravila-vedeniya-valyutnykh-operatsiy-.html

Они, как ожидается, значительно упростят проведение валютных операций для бизнеса и самих коммерческих банков.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана утвердил новые положения, касающиеся ведения валютных операций. 

Правила разработаны в соответствии с международной практикой и определяют единый порядок их проведения путем унификации пяти нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Документом регулируется порядок:

  • ведения коммерческими банками счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валюте;
  • осуществления операций по покупке и продаже хозяйствующими субъектами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;
  • осуществления валютно-обменных операций с физическими лицами;
  • приема наличной иностранной валюты на территории Узбекистана;
  • ввоза и вывоза коммерческими банками с территории республики наличных валютных средств.

Согласно постановлению, с сегодняшнего дня вступили в силу несколько нововведений:

  1. Упразднено требование для физлиц о предоставлении копии паспорта для проведения валютной операции. Кроме того, больше не будет требоваться наличие на счетах клиента обязательного резерва средств для участия на торгах валютной биржи. При осуществлении валютных операций с клиентами банков также значительно сократили время и лишнюю документацию;
  2. Отменяется практика регистрации и выдачи свидетельств со стороны Центрального банка валютным обменным пунктам;
  3. Упрощен процесс конвертации средств хозяйствующих субъектов, а также порядок рассмотрения их заявок для покупки иностранной валюты банками;
  4. Созданы удобства при использовании приобретенной валюты, в частности, возможность проводить повторно операции с валютными средствами, которые по различным причинам были возвращены на счет;
  5. Порядок оформления обменных операций, число работников обменных пунктов, требования по безопасности, их мониторинг устанавливаются коммерческими банками самостоятельно.

Закон "О валютном регулировании" в новой редакции был принят в 2019 году.

Основными принципами валютного регулирования являются приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования и валютного контроля, недопущение незаконного вмешательства государственных органов в валютные операции резидентов и нерезидентов.

Теги:
Узбекистан, валютные операции, Экономика, валюта



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