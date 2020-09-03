Как в Узбекистане будут развивать каракулеводство — власти утвердили меры

В частности, в республике будет создан Комитет по развитию шелководства и каракулеводства. Подробнее о других мерах — в материале.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Узбекистане до 1 июля 2021 года во всех регионах, где есть пастбища, организуют каракулеводческие кластеры.

В них будут разводить породистый мелкий рогатый скот с формированием кормовой базы, создавать предприятия по убою скота, переработке шерсти и шкур, производству мясо-молочной продукции, полуфабрикатов и готовой продукции.

Таким кластерам предоставят в аренду пастбища, предназначенные для разведения овец каракульской породы, в том числе на землях лесного фонда, не покрытых лесом.

Пастбища будут предоставлены в аренду по нулевой ставке.

На какие еще субсидии могут расчитывать кластеры

С 1 января 2021 года кластеры получат субсидии на реконструкцию и строительство новых шахтных и вертикальных колодцев (скважин), насосной станции для откачки воды в размере до 120 миллионов сумов.

Членам Ассоциации "Коракулчилик" предоставят дополнительную финансовую поддержку в виде компенсации за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности на покрытие процентных расходов по кредитам. Размер компенсации составит 50% от установленной коммерческим банком процентной ставки, но не более 10 процентных пунктов.

Субсидии за счет Государственного фонда содействия занятости предоставят на покрытие расходов по приобретению станков для ручной работы – 10 БРВ за каждый станок, с условием создания не менее 1 рабочего места.

Какие обязательства возложат на кластеры

В обязанности кластеров будет входить эффективное использование пастбищ, недопущение их деградации.

Также они будут отвечать за разведение породистого мелкого рогатого скота с использованием научных и инновационных подходов, организацию глубокой переработки сырья и производства продукции с налаживанием кооперационных связей между участниками кластера.

Кластерный метод в сельском хозяйстве в себя вбирает такие процессы, как вспашка земли, посев и уход за растениями, производство готовой продукции из выращенного сырья.

Эта единая технологическая цепочка объединяет комплекс предприятий и дает возможность углублять интеграцию науки, образования и производства, внедрять в практику новые технологии.

Комитет по развитию шелководства и каракулеводства

Для реализации предусмотренных документом мер будет создан Комитет по развитию шелководства и каракулеводства, на который возложены задачи по выделению кластерам пастбищ, проведению в государственной аттестации субъектов племенного животноводства.

Создается также Комиссия для проведения до 15 октября 2020-го сплошной инвентаризации состояния пастбищ, предназначенных для разведения овец каракульской породы.

Утверждены целевые параметры развития каракулеводства в Узбекистане на 2021–2025 годы.

В ведение вновь созданного Комитета по развитию шелководства и каракулеводства передаются НИИ шелководства, НИИ каракулеводства и экологии пустынь, Бухарский научно-производственный центр семеноводства степно-пастбищных кормовых культур.

В последние годы в Узбекистане были созданы кластеры в хлопково-текстильной отрасли, в картофелеводстве, в семеноводстве и животноводстве.