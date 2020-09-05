ЕЭК рассмотрела просьбу Узбекистана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия рассмотрела вопрос о предоставлении Узбекистану статуса наблюдателя при ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Заседание состоялось в пятницу. Совет ЕЭК проанализировал проект решения Высшего Евразийского экономического совета по вопросу о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.
"Окончательное решение будут принимать главы государств союза", — отмечается в публикации.
Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев попросил президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета Александра Лукашенко рассмотреть вопрос о предоставлении стране статуса наблюдателя.
Представители государства-наблюдателя могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза без права участия в принятии решений и получать принимаемые документы не конфиденциального характера. В настоящее время статус наблюдателя в ЕАЭС имеет Молдова.