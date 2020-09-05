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ЕЭК рассмотрела просьбу Узбекистана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (55)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200905/14914508/EEK-rassmotrela-prosbu-Uzbekistana-o-poluchenii-statusa-nablyudatelya-pri-EAES.html

Республика в последние годы расширяет двустороннее сотрудничество со странами союза. Сегодня доля внешней торговли РУз с ЕАЭС составляет 30 процентов.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия рассмотрела вопрос о предоставлении Узбекистану статуса наблюдателя при ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Заседание состоялось в пятницу. Совет ЕЭК проанализировал проект решения Высшего Евразийского экономического совета по вопросу о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. 

"Окончательное решение будут принимать главы государств союза", — отмечается в публикации.

Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев попросил президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета Александра Лукашенко рассмотреть вопрос о предоставлении стране статуса наблюдателя.

Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Что позволит Узбекистану статус наблюдателя в ЕАЭС
Узбекистан в последние годы расширяет двустороннее сотрудничество со странами ЕАЭС. В 2016-2019 годах общий товарооборот республики с государствами союза вырос на 60 процентов — до 8,4 миллиарда долларов. Сегодня доля внешней торговли Узбекистана с ЕАЭС составляет 30 процентов, а объем экспорта сельхозпродукции превышает 75 процентов.

Представители государства-наблюдателя могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза без права участия в принятии решений и получать принимаемые документы не конфиденциального характера. В настоящее время статус наблюдателя в ЕАЭС имеет Молдова.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (55)
Теги:
Экономика, ЕАЭС, Узбекистан



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