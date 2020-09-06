Собянин: в Москве падения рынка труда среди мигрантов не произошло

Не выросла также доля миграционной преступности в период самоизоляции, заверил глава столичной администрации.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил влияние пандемии и введенных ограничений на столичную экономику.

В частности, глава городской администрации отметил, что "такого уже совсем падения рынка труда среди мигрантов не произошло". По его словам, период остановки строек весной был короткий.

Собянин также отметил, что во время действия режима самоизоляции не было зафиксировано роста преступности среди мигрантов.

"У нас такой проблемы не было, это скорее были волнения и обсуждения в социальных сетях, что сейчас все рухнет, и мигранты побегут грабить, убивать и так далее", — рассказал он в интервью телеканалу НТВ.

Уровень преступности в период карантина, наоборот, упал до 40%, подчеркнул мэр. По его словам, стало совершаться меньше убийств, разбоев, кражи квартир и угонов машин.

"Единственный всплеск был - это в сфере мошенничества", — добавил Собянин.

Еще одной важной темой, которую затронул мэр, стали возможные новые карантинные ограничения в предстоящий сезон 2020-2021 годов.

Он заверил, что подобного режима в Москве еще раз вводиться не будет.

"Коронавирус еще есть, он распространяется. Мы каждый день госпитализируем около 400 больных, боремся за их жизнь, здоровье, борьба продолжается. Но надеюсь, это даст нам возможность пройти осенне-зимний период без каких-то радикальных решений", — отметил мэр столицы.

Напомним, что в Москве все ограничения и пропускной режим были отменены с 9 июня, однако масочно-перчаточный режим в городе все еще действует.