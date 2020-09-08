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Стенд Узбекистана на продовольственной выставке Продэкспо-2020

В Узбекистане с 1 октября подорожает алкоголь

Sputnik / Мария Науменко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200908/14930585/V-Uzbekistane-planiruetsya-podnyat-tseny-na-alkogol.html

В органе государственного управления предложили пересмотреть минимальные оптово-отпускные и розничные цены на спиртные напитки.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Министерство финансов предложило пересмотреть минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию. Проект постановления был опубликован на портале СОВАЗ.

В соответствии с документом, с 1 октября 2020 года на спиртные напитки предлагается установить следующую ценовую категорию:

  • вино (1 литр готовой продукции): оптово-отпускная цена — 9,4 тысячи (сейчас 8,6 тысячи); розничная цена — 11, 2 тысячи (сейчас 10, 2 тысячи) сумов;
  • коньяк (1 литр готовой продукции): оптово-отпускная цена — 33 тысячи (сейчас 31 тысяча); розничная цена — 39 тысяч (сейчас 36,6 тысячи) сумов;
  • водка и прочий алкоголь (1 литр готовой продукции): оптово-отпускная цена — 24 тысячи (сейчас 22 тысячи); розничная цена — 28,5 тысячи (на данный момент 26 тысяч). 

Отмечено, что обсуждение проекта продлится до 22 сентября текущего года.

Теги:
проект, Министерство финансов, Узбекистан, алкоголь, алкогольная продукция



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