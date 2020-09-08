Узбекистан признан мировым лидером по экспорту золота

По объемам закупок первенство занимает Турция – 19,4 тонны, за ней следует Катар – 3,1 тонны, затем Индия – 2,8 тонны.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В июле Узбекистан стал абсолютным лидером по продаже золота. Об этом свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (World Gold Council). Республика экспортировала 11,6 тонны драгоценного металла.

Второе место заняла Монголия. Страна продала 6,1 тонны золота. Россия и Германия реализовали по полтонны золота.

По объемам закупок лидирует Турция – 19,4 тонны, за ней следует Катар – 3,1 тонны, затем Индия – 2,8 тонны, Казахстан – 1,9 тонны и Украина – 0,3 тонны.

Отмечено, что в июле один грамм золота на мировом рынке в среднем стоил $58. В настоящее время цена поднялась до $62.