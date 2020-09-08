В Ферганской области выявлено хищение газа на 1,35 млрд сумов

Известно, что на 15 производственных объектах были установлены нарушения и зафиксирована незаконная растрата свыше 1,3 млн кубометров газа.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Во время смотра предприятий Ферганской области, занимающихся выпуском стройматериалов и текстильной продукции, а также АГНКС, на 15 производственных объектах были установлены нарушения и хищения свыше 1,3 млн кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Сотрудники Ферганского областного управления СГБ и газоснабжающей компании "Худудгазтаъминот" провели проверку, в ходе которой были выявлены следующие правонарушения: искажение реальных показаний приборов учета газа, самовольное подключение к газовым сетям общего пользования, умышленная порча приборов учета и их пломб, а также несанкционированный доступ к ним с целью изменения показателей.

Отмечено, что общая сумма нанесенного ущерба составила более 1,35 млрд сумов.

Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы. В данный момент продолжаются проверки по выявлению других подобных случаев.