СП с участием структуры "Газпрома" вошло в проект по производству олефинов в РУз

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Совместное предприятие ООО Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерней структуры Gazprom International) выступит мажоритарным инвестором строительства в Узбекистане газохимического комплекса (ГХК) по технологии МТО (methanol to olefins) стоимостью 2,8 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе СП.
"В соответствии с решением Кабинета министров Узбекистана компания Jizzakh Petroleum стала одним из мажоритарных инвесторов проекта по строительству нового современного химического комплекса в Узбекистане на основе технологии MTO", — говорится в релизе СП, который цитирует РИА Новости.
По данным пресс-службы, технические партнеры и консультанты проекта — IHS Markit, Nexant и Amec Foster Wheeler (Wood) завершили маркетинговый анализ и конфигурационное исследование. В частности, в производственную линейку ГХК будут включены 18 продуктов в сегменте олефинов.
Сметная стоимость строительства составит 2,8 миллиарда долларов, отмечается в сообщении. В настоящее время СП приступило к выбору лицензиаров ГХК, затем приступит к разработке базового проекта завода.
В июне пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана сообщило, что СП Jizzakh Petroleum приступило к модернизации Ферганского нефтеперерабатывающего завода на востоке страны за 300 миллионов долларов. По данным пресс-службы, модернизация предусматривает в 2020-2023 годах внедрение на НПЗ процесса гидрокрекинга и запуск с 1 июля 2023 года производства автобензина марки Аи-92 и дизельного топлива стандарта "евро-5". Лицензиаром поставляемого оборудования выступит французская Axens, базовым проектировщиком — итальянская Wood.