СП с участием структуры "Газпрома" вошло в проект по производству олефинов в РУз

Технические партнеры и консультанты проекта уже завершили маркетинговый анализ и конфигурационное исследование. В производственную линейку будут включены 18 продуктов.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Совместное предприятие ООО Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерней структуры Gazprom International) выступит мажоритарным инвестором строительства в Узбекистане газохимического комплекса (ГХК) по технологии МТО (methanol to olefins) стоимостью 2,8 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе СП.

"В соответствии с решением Кабинета министров Узбекистана компания Jizzakh Petroleum стала одним из мажоритарных инвесторов проекта по строительству нового современного химического комплекса в Узбекистане на основе технологии MTO", — говорится в релизе СП, который цитирует РИА Новости.

СП Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года GPD (40 процентов) и "Узбекнфтегазом" (60 процентов) для строительства нового НПЗ в Джизакской области стоимостью 2,2 миллиарда долларов. Позднее "Узбекнефтегаз" пересмотрел концепцию строительства завода и решил сосредоточиться на модернизации действующих Бухарского и Ферганского НПЗ. В настоящий момент доля "Узбекнефтагаза" в СП составляет 30 процентов, Belvor Holding Ltd — 68 процентов, GPD — два процента.

По данным пресс-службы, технические партнеры и консультанты проекта — IHS Markit, Nexant и Amec Foster Wheeler (Wood) завершили маркетинговый анализ и конфигурационное исследование. В частности, в производственную линейку ГХК будут включены 18 продуктов в сегменте олефинов.

Сметная стоимость строительства составит 2,8 миллиарда долларов, отмечается в сообщении. В настоящее время СП приступило к выбору лицензиаров ГХК, затем приступит к разработке базового проекта завода.

По данным АО "Узбекнефтегаз", в среднесрочной перспективе в Узбекистане планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс (ГХК) по технологии МТО, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. ГХК будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа с дальнейшим производством полиэтилена низкой плотности, этиленвинилацетата (ЭВА), полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полипропилена.

В июне пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана сообщило, что СП Jizzakh Petroleum приступило к модернизации Ферганского нефтеперерабатывающего завода на востоке страны за 300 миллионов долларов. По данным пресс-службы, модернизация предусматривает в 2020-2023 годах внедрение на НПЗ процесса гидрокрекинга и запуск с 1 июля 2023 года производства автобензина марки Аи-92 и дизельного топлива стандарта "евро-5". Лицензиаром поставляемого оборудования выступит французская Axens, базовым проектировщиком — итальянская Wood.