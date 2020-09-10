В Узбекистане утвердили тарифы за сбор хлопка и ввели дополнительные льготы

Импортируемая хлопкоуборочная техника и запчасти освобождается от таможенных платежей, сборщикам установят доплату из средств госбюджета.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Правительство республики утвердило меры по организации уборки урожая хлопка-сырца в 2020 году.

Исходя из конъюнктуры мирового рынка и расходов на производство продукции, с учетом предложений Министерства занятости и трудовых отношений, Минсельхоза и других ведомств установлено:

оплата за 1 кг собранного вручную хлопка-сырца на первом этапе составит 1 тысячу сумов, на втором — 1,4 тысячи сумов;

тариф за машинный сбор хлопка составит не менее 920 тысяч сумов за 1 тонну;

труд сборщиков рекомендовано оплачивать каждые пять дней, а при необходимости — ежедневно.

Хлопково-текстильным кластерам и кооперациям рекомендовано самостоятельно рассчитываться прикрепленными фермерскими хозяйствами за ручной и машинный сбор по ценам не ниже установленных тарифов.

При заключении гражданско-правовых договоров с временно безработными лицами по сезонной работе руководителям кластеров и отрядов по сбору хлопка предусматривать выплату не менее 2 миллиона сумов по итогам хлопково-сборочного сезона.

Данные расходы покрываются за счет средств Фонда общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений.

Документом также утверждены планируемые средства по источникам финансирования для покрытия необходимых средств на сбор хлопка-сырца в разрезе областей.

Всего потребность по республике составляет 3 412 132 миллиона сумов, из них за счет собственных средств кластеров планируется покрыть 24,6 %, оставшаяся часть будет профинансирована за счет банковских кредитов.

Министерство финансов разместит на депозит в АКБ "Агробанк" 1,3 триллиона сумов сроком на три месяца для выделения кредитов хлопково-текстильным кластерам на сбор хлопка-сырца по годовой ставке 16% (1% — банковская маржа).

Хлопково-текстильным кластерам предоставят следующие льготы и преференции:

30% стоимости услуг машинный сбор каждой тонны хлопка-сырца в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарбинской и Ташкентской областях будут покрываться Министерством финансов;

в качестве исключения импортируемая хлопкоуборочная техника и запчасти до 1 сентября 2021 года освобождаются от таможенных платежей (кроме НДС и сборов за таможенное оформление). Также с даты размещения в таможенный режим свободного обращения дается отсрочка 270 дней по уплате НДС;

во всех районах Джизакской, Ташкентской и Сырдарьинской областях, а также в некоторых районах Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей за каждый килограмм хлопка сборщики будут получать дополнительно 200 сумов из средств госбюджета.

Кенгашу министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей поручено при нехватке рабочей силы принять меры по дополнительному привлечению добровольных сборщиков с гарантированной оплатой труда.

Они также должны проконтролировать, чтобы к сбору хлопка не были привлечены сотрудники образовательных, медицинских и других бюджетных организаций, а также учащиеся и студенты образовательных учреждений.

Минздрав, в свою очередь, в условиях пандемии COVID-19 обязан обеспечить оказание соответствующих медицинских услуг сборщикам хлопка.