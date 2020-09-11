Ташкент предложил Пакистану новый формат сотрудничества по Афганистану

Заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе визита в Исламабад провел переговоры с премьером Пакистана Имраном Ханом.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Пакистан в перспективе может стать новым участником формата сотрудничества "Узбекистан–США–Афганистан" для реализации совместных проектов в энергетике и транспорте, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе визита в Исламабад провел переговоры с премьером Пакистана Имраном Ханом.

"Были рассмотрены перспективы привлечения Исламской Республики Пакистан к переговорам в трехстороннем формате "Афганистан–Узбекистан–США" для обсуждения повестки регионального взаимодействия и возможностей для реализации совместных инфраструктурных, энергетических и транспортно-логистических проектов", — говорится в публикации на сайте МИВТ по итогам встречи.

Стороны также обсудили практические аспекты перспектив реализации проектов строительства трансафганских железных дорог, которые могли бы соединить Узбекистан и Пакистан с целью наращивания прямых взаимных грузовых перевозок.

В конце мая в формате видеоконференцсвязи состоялось первое трехстороннее заседание "Узбекистан–США–Афганистан". По итогам встречи МИД Узбекистана сообщил, что новый трехсторонний формат является консультативным механизмом по выработке практических предложений, направленных на продвижение мирного процесса в Афганистане, возрождение экономики страны, а также активное вовлечение ее в региональные экономические процессы.