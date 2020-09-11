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Порт Гвадар в Пакистане

Узбекистан намерен активно использовать порты Пакистана для транзита своих грузов

AP Photo / Anjum Naveed
Экономика
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Для обсуждения деталей данного сотрудничества в ближайшее время в Пакистан будет направлена группа узбекистанских экспертов в сфере транспорта.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан намерен активно использовать инфраструктуру портов Пакистана для транзита своих грузов на внешние рынки, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

Заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе визита в Исламабад провел переговоры с министром по морским делам Пакистана Али Хайдером Заиди.

"Пакистанская сторона выразила готовность оказать содействие в выработке оптимальных условий для использования Узбекистаном развитой инфраструктуры портов "Гвадар", "Карачи" и "Касым", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Для обсуждения деталей данного сотрудничества в ближайшее время в Пакистан будет направлена группа узбекистанских экспертов в сфере транспорта.

Флаг Пакистана
© Sputnik / Стрингер
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"По итогам переговоров была достигнута договоренность создать рабочую группу в целях выработки и согласования механизмов практического взаимодействия в обозначенных направлениях", — добавили в МИВТ.

В нее войдут представители Министерства транспорта Узбекистана, Министерства по морским делам Пакистана, а также Пакистанской национальной корпорации логистики (PNSC).

Теги:
порт, Экономика, Торговля, Пакистан, Узбекистан



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