16:09 16 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Купюры американских долларов

Узбекистан и Россия прорабатывают более 100 проектов на $5,8 млрд

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
4410
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200916/14989010/Uzbekistan-i-Rossiya-prorabatyvayut-bolee-100-proektov-na-58-mlrd.html

Данные проекты направлены на организацию производства продукции с высокой добавленной стоимостью для ее последующей продажи в третьих странах.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан и Россия прорабатывают 104 совместных проекта общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

По данным пресс-службы, премьер-министр, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер РФ Алексей Оверчук во вторник в Ташкенте обсудили перспективы инвестиционного и торгового сотрудничества двух стран.

"В настоящий момент на стадии проработки находятся 104 инвестиционных проекта в сфере промышленной кооперации на сумму 5,8 миллиарда долларов", — говорится в публикации на сайте МИВТ по итогам встречи.

Данные проекты направлены на организацию производства продукции с высокой добавленной стоимостью для ее последующей продажи в третьих странах.

Президент Республики Узбекистан принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Узбекско-российские отношения планируется наполнить новым содержанием
По данным МИВТ, за восемь месяцев 2020 года компании двух стран создали 209 совместных предприятий, а общее количество предприятий в Узбекистане с участием российского капитала за последние три года удвоилось и превысило две тысячи.

Стороны также уделили внимание тому, как можно ускорить согласование ряда межправительственных и межведомственных документов, которые позволят увеличить товарооборот между двумя странами.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы организации нескольких совместных мероприятий в Москве: II Форума межрегионального сотрудничества, открытия выставочно-культурного центра Узбекистана на территории ВДНХ, национальной выставки Made in Uzbekistan, образовательного и медиа-форума.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что Ташкент и Москва готовят декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, документ может быть подписан в ходе государственного визита президента РУз Шавката Мирзиёева в РФ. Первоначально узбекская сторона сообщала, что визит может состояться в июне, но позже сроки были скорректированы из-за пандемии коронавируса. Повестка визита включает проведение ряда форумов и других деловых мероприятий.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Экономика, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и Атлантикой
Полет Ту-160 над тремя акваториями - видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться