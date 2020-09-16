Узбекистан и Россия прорабатывают более 100 проектов на $5,8 млрд

Данные проекты направлены на организацию производства продукции с высокой добавленной стоимостью для ее последующей продажи в третьих странах.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан и Россия прорабатывают 104 совместных проекта общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

По данным пресс-службы, премьер-министр, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер РФ Алексей Оверчук во вторник в Ташкенте обсудили перспективы инвестиционного и торгового сотрудничества двух стран.

"В настоящий момент на стадии проработки находятся 104 инвестиционных проекта в сфере промышленной кооперации на сумму 5,8 миллиарда долларов", — говорится в публикации на сайте МИВТ по итогам встречи.

Данные проекты направлены на организацию производства продукции с высокой добавленной стоимостью для ее последующей продажи в третьих странах.

По данным МИВТ, за восемь месяцев 2020 года компании двух стран создали 209 совместных предприятий, а общее количество предприятий в Узбекистане с участием российского капитала за последние три года удвоилось и превысило две тысячи.

Стороны также уделили внимание тому, как можно ускорить согласование ряда межправительственных и межведомственных документов, которые позволят увеличить товарооборот между двумя странами.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы организации нескольких совместных мероприятий в Москве: II Форума межрегионального сотрудничества, открытия выставочно-культурного центра Узбекистана на территории ВДНХ, национальной выставки Made in Uzbekistan, образовательного и медиа-форума.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что Ташкент и Москва готовят декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, документ может быть подписан в ходе государственного визита президента РУз Шавката Мирзиёева в РФ. Первоначально узбекская сторона сообщала, что визит может состояться в июне, но позже сроки были скорректированы из-за пандемии коронавируса. Повестка визита включает проведение ряда форумов и других деловых мероприятий.