Узнацбанк подключился к российскому аналогу SWIFT

Соответствующее соглашение подписано в рамках бизнес-миссии BЭБ.РФ в Узбекистан во главе с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Узнацбанк и ВЭБ.РФ в четверг подписали соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России о взаимных операциях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Соглашение подписано в рамках бизнес-миссии BЭБа в Узбекистан во главе с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым.

"Сегодняшнее соглашение — очередной шаг к повышению надежности и бесперебойности межбанковских транзакций, обслуживающих динамично растущий объем двусторонних торгово-экономических операций", — заявил Шувалов на церемонии подписания.

Глава ВЭБа добавил, что соглашение поможет снизить транзакционные издержки в межбанковских операциях, а также станет важной основой диверсификации расчетов с использованием национальных валют двух стран.

"Символично, что Узнацбанк — первый из финансовых институтов Узбекистана — присоединился к системе передачи финансовых сообщений. ВЭБ.РФ — наш партнер, мы активно работаем по двусторонней повестке, реализуем проекты, представляющие взаимный интерес", — сказал, в свою очередь, на церемонии подписания председатель правления Узнацбанка Алишер Мирсоатов.

СПФС была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Ее востребованность постоянно растет. Число сообщений, переданных через эту систему, в 2019 году выросло в 2,4 раза. По состоянию на 1 января 2020 года в СПФС был зарегистрирован 391 участник.

Национальный банк ВЭД Узбекистана (Узнацбанк) был создан в сентябре 1991 года и остается самым крупным банком в стране. В декабре 2019-го он был преобразован в акционерное общество, его акционерами в настоящий момент являются Министерство финансов (41,5 процента) и Министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5 процента) республики.