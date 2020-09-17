На заправках Узбекистана появится туркменский бензин ECO-93

Поставщиком является ООО Nara-Komfort Servis. Условия поставки товара – EXW самовывоз со склада продавца. Стартовая цена составляет 600 тысяч сумов за 100 килограммов.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. На Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже впервые начал выставляться импортный бензин марки ECO-93 из Туркменистана.

"В качестве поставщика автобензина выступает ООО Nara-Komfort Servis. Условия поставки товара – EXW самовывоз со склада продавца. Стартовая цена нового биржевого товара составляет 600 тысяч сумов за 100 килограммов", — говорится в сообщении национальной биржи.

В среднем одна тонна бензина составляет около 1293-1370 литров.

Чтобы принять участие на торгах, требуется сперва пройти онлайн-аккредитацию на бирже и заключить договор поручение с брокером АО "УзРТСБ".

Автобензин марки ЕСO-93 производится в Туркменистане с 2019 года. Согласно ряду исследований, при его использовании в 50 раз снижаются вредные выбросы оксида серы, в пять раз — оксида азота, в два раза — оксида углерода и до 20% — углеводорода.