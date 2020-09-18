13:38 18 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Плотина ГЭС на реке

ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию каскадов ГЭС в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
Получить короткую ссылку
13610
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200918/15002322/VEBRF-profinansiruet-modernizatsiyu-kaskadov-GES-v-Uzbekistane.html

В четверг в Минэнерго состоялись переговоры с делегацией российской госкорпорации, которая посетила республику с бизнес-миссией.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию каскадов гидроэлектростаций в Узбекистане, следует из сообщения Министерства энергетики РУз.

По данным пресс-службы, в четверг в Минэнерго состоялись переговоры с делегацией ВЭБ.РФ, которая посетила республику с бизнес-миссией.

Стороны обсудили перспективные проекты для расширения сотрудничества в разных направлениях топливно-энергетического комплекса, в том числе в сфере гидроэнергетики — по модернизации существующих мощностей общей стоимостью 78,4 миллиона евро. 

"Планируется модернизировать каскады Чирчикских, Кадиринских, Урта-Чирчикских и Ташкентских гидроэлектростанций", — рассказали в министерстве.

Кроме того, представили Минэнерго и ВЭБ.РФ обговорили привлечение финансирования со стороны российской госкорпорации для реализации "Программы по увеличению добычи углеводородного сырья". Заказчиками данного проекта выступают АО "Узбекнефтегаз" и СП ООО Natural Gas-Stream.

"Еще одним перспективным направлением партнерства является проект "Внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа (АСКУГ) в Республике Узбекистан", — отметили в ведомстве.

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
© Sputnik / Алексей Даничев
Шувалов рассказал, в каких сферах ВЭБ.РФ будет сотрудничать с Узбекистаном
Министр энергетики РУз Алишер Султанов на встрече отметил, что ВЭБ.РФ "хорошо известен в качестве важного партнера узбекских компаний в реализации инвестиционных проектов в сфере электрогенерации".

В частности, в области гидроэнергетики в сотрудничестве с ВЭБ.РФ идет реализация пяти проектов общей стоимостью 297,5 миллиона евро, из которых кредитные средства российской госкорпорации составляют 146,5 миллиона евро. В числе этих проектов — модернизация Туполангской ГЭС, строительство Нижнечаткальской ГЭС, модернизация УП "Фархадская ГЭС".

Кроме того, при поддержке ВЭБ.РФ в 129 миллионов долларов ПАО "Силовые машины" (Россия) осуществляет модернизацию энергоблоков Сырдарьинской ТЭС на условиях "под ключ". Общая стоимость проекта — 177,1 миллиона долларов.

Теги:
модернизация, ГЭС, Узбекистан, Россия, ВЭБ.РФ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кярабэн, или Искусство упаковки обедов в Японии - фотолента
Ташкент накрыла пыльная буря
Ташкент накрыла пыльная буря - видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться