ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию каскадов ГЭС в Узбекистане

В четверг в Минэнерго состоялись переговоры с делегацией российской госкорпорации, которая посетила республику с бизнес-миссией.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию каскадов гидроэлектростаций в Узбекистане, следует из сообщения Министерства энергетики РУз.

По данным пресс-службы, в четверг в Минэнерго состоялись переговоры с делегацией ВЭБ.РФ, которая посетила республику с бизнес-миссией.

Стороны обсудили перспективные проекты для расширения сотрудничества в разных направлениях топливно-энергетического комплекса, в том числе в сфере гидроэнергетики — по модернизации существующих мощностей общей стоимостью 78,4 миллиона евро.

"Планируется модернизировать каскады Чирчикских, Кадиринских, Урта-Чирчикских и Ташкентских гидроэлектростанций", — рассказали в министерстве.

Кроме того, представили Минэнерго и ВЭБ.РФ обговорили привлечение финансирования со стороны российской госкорпорации для реализации "Программы по увеличению добычи углеводородного сырья". Заказчиками данного проекта выступают АО "Узбекнефтегаз" и СП ООО Natural Gas-Stream.

"Еще одним перспективным направлением партнерства является проект "Внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа (АСКУГ) в Республике Узбекистан", — отметили в ведомстве.

Министр энергетики РУз Алишер Султанов на встрече отметил, что ВЭБ.РФ "хорошо известен в качестве важного партнера узбекских компаний в реализации инвестиционных проектов в сфере электрогенерации".

В частности, в области гидроэнергетики в сотрудничестве с ВЭБ.РФ идет реализация пяти проектов общей стоимостью 297,5 миллиона евро, из которых кредитные средства российской госкорпорации составляют 146,5 миллиона евро. В числе этих проектов — модернизация Туполангской ГЭС, строительство Нижнечаткальской ГЭС, модернизация УП "Фархадская ГЭС".

Кроме того, при поддержке ВЭБ.РФ в 129 миллионов долларов ПАО "Силовые машины" (Россия) осуществляет модернизацию энергоблоков Сырдарьинской ТЭС на условиях "под ключ". Общая стоимость проекта — 177,1 миллиона долларов.