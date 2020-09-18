ВЭБ.РФ профинансирует создание инфраструктуры для поставок продукции из Узбекистана

В Джизакской области реализуется проект создания агрологистического комплекса для оказания услуг по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике местной плодоовощной продукции для поставок в Россию.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В ходе бизнес-миссии в Узбекистан ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по реализации инфраструктурного проекта в сельскохозяйственной отрасли.

В рамках исполнения межправительственных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан компанией СП ООО ВМВ-NRC Agrologistics в Джизакской области Республики Узбекистан реализуется проект создания агрологистического комплекса для оказания услуг по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике местной плодоовощной продукции для поставок в Россию. Мощности комплекса позволят обрабатывать около 260 тысяч тонн сельхозпродукции в год.

Стороны рассматривают возможность оказать как инфраструктурную, регуляторную, так и финансовую поддержку реализации проекта. В свою очередь ВЭБ.РФ готов предоставить долгосрочное финансирование под страховое покрытие ЭКСАР.

"Узбекистан – ключевой торгово-экономический партнер стран ЕврАзЭс в Центральной Азии. Россию и Узбекистан связывают отношения стратегического партнерства, союзничества. Группа ВЭБ.РФ активно участвует в развитии экономических отношений двух стран. Нас связывают давние партнерские отношения с финансовыми институтами и предприятиями Узбекистана. Успешно реализованы сделки по поставке вагонов для ташкентского метро, железнодорожной техники, оборудования для электроэнергетики. В планах – новые сделки", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Российский экспортный центр в лице АО РОСЭКСИМБАНК и АО "ЭКСАР" поддерживает в Узбекистане целый ряд инвестиционных проектов и сделок в сфере металлургии, газопереработки и иных отраслях, имеет большой портфель сделок торгового финансирования. В перспективном портфеле также находятся проекты горнодобывающей отрасли, гидроэнергетики, газодобычи и переработки, тепличной отрасли. Данный агрологистический комплекс - первый поддержанный нами инвестиционный проект в сфере АПК с участием российского инвестора и генерального подрядчика, применяющего российское оборудование. Рассчитываем, что проект станет пилотным и продемонстрирует возможность реализации при поддержке РЭЦ других совместных проектов в АПК Республики Узбекистан, имеющей хорошие климатические условия для выращивания экологически чистой плодоовощной продукции, которая всегда востребована российскими потребителями", - добавила Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.

Узбекская сторона планирует обеспечить поток сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию в объеме достаточном для полной загрузки мощностей; обеспечить одновременное осуществление таможенного оформления, декларирования, сертификации, санитарно-эпидемиологического надзора, связанных с экспортными поставками сельскохозяйственной продукции. Для более оперативного взаимодействия реализации проекта стороны создадут рабочую группу.

Стороны также намерены способствовать развитию двусторонних экономических связей и продвижению экспортных проектов по всем аспектам российско-узбекского экономического сотрудничества.