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Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август составил $24,5 млрд

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200921/15022936/Vneshnetorgovyy-oborot-Uzbekistana-za-yanvar-avgust-sostavil-245-mlrd.html

За первые восемь месяцев 2020-го внешнеторговый оборот РУз составил 24,5 млрд долларов. В сравнении с аналогичными данными прошлого года показатель снизился на 3,5 млрд долларов.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-августа 2020 года снизился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил $24,5 млрд.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Азиатский банк развития
TANG CHHIN SOTHY / AFP
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За первые пять восемь месяцев этого года экспорт составил $11,6 млрд (что на 4,1% ниже, чем в прошлом году), а импорт – $12,9 млрд (прошлогодний показатель на 19,1% выше).

Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило $1,3 млрд.

Главными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (16,4% в общем товарообороте), Россия (14,6%), Казахстан (7,2%), Южная Корея (5,9%), Турция (5%), Кыргызстан (2,3%) и Германия (2%).

Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (37,8%), промышленные товары (17,1%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,8%).

В структуре экспорта 50%% занимает золото (принеся стране $5,8 млрд). Далее следуют товары, которые, в основном, приходятся на промышленность (15%), услуги (11,3%) и другие.

Теги:
Узбекистан, Экономика, Торговля, статистика, товарооборот



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