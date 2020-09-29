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Флаги Узбекистана и Таджикистана

Таджикистан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $1 млрд

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200929/15079901/Tadzhikistan-i-Uzbekistan-namereny-narastit-tovarooborot-do-1-mlrd-.html

Абдулла Арипов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос открытия границ и восстановления транспортных связей между Узбекистаном и Таджикистаном. 

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Взаимный товарооборот Узбекистана и Таджикистана необходимо нарастить до 1 млрд долларов. В формате заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возглавляемой премьерами Абдуллой Ариповым и Кохиром Расулзода стороны обсудили также открытие транспортного сообщения между двумя государствами, передает УзА.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
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За последние годы в Таджикистане открыто 20 СП с узбекским капиталом, в Душанбе во вторник открыто СП "Авеста" - совместное таджикско-узбекское предприятие, основным видом деятельности которого является производство бытовой техники и ее реализация на рынке Таджикистана.

В свою очередь премьер Узбекистана заявил, что "президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл золотую страницу в сотрудничестве двух братских стран".

"Наше сотрудничество вышло на новый качественный уровень, и мы сегодня обсудили все аспекты и направления наших торгово-экономических связей", - сказал премьер Узбекистана.

Арипов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос открытия границ и восстановления транспортных связей между Узбекистаном и Таджикистаном. 

По итогам встречи был подписан Протокол 7-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во второй половине дня в Душанбе состоится бизнес-форум предпринимателей двух стран. Кроме того, пройдет встреча президента Таджикистана Рахмона и премьера Узбекистана.

Теги:
Абдулла Арипов, сотрудничество, Таджикистан, Узбекистан



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