Таджикистан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $1 млрд

Абдулла Арипов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос открытия границ и восстановления транспортных связей между Узбекистаном и Таджикистаном.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Взаимный товарооборот Узбекистана и Таджикистана необходимо нарастить до 1 млрд долларов. В формате заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возглавляемой премьерами Абдуллой Ариповым и Кохиром Расулзода стороны обсудили также открытие транспортного сообщения между двумя государствами, передает УзА.

За последние годы в Таджикистане открыто 20 СП с узбекским капиталом, в Душанбе во вторник открыто СП "Авеста" - совместное таджикско-узбекское предприятие, основным видом деятельности которого является производство бытовой техники и ее реализация на рынке Таджикистана.

В свою очередь премьер Узбекистана заявил, что "президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл золотую страницу в сотрудничестве двух братских стран".

"Наше сотрудничество вышло на новый качественный уровень, и мы сегодня обсудили все аспекты и направления наших торгово-экономических связей", - сказал премьер Узбекистана.

Арипов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос открытия границ и восстановления транспортных связей между Узбекистаном и Таджикистаном.

По итогам встречи был подписан Протокол 7-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во второй половине дня в Душанбе состоится бизнес-форум предпринимателей двух стран. Кроме того, пройдет встреча президента Таджикистана Рахмона и премьера Узбекистана.