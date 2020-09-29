Главы МИД Узбекистана и Таджикистана оценили перспективы сотрудничества

Во время встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транспортно-коммуникационной и культурной сферах.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Душанбе Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Мухриддин провели политические консультации о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транспортно-коммуникационной и культурной сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций: ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОИС, МФСА.

"Было отмечено, что благодаря твердой политической воле и поддержке Глав государств, за последние годы узбекско-таджикские отношения поднялись на качественно новый уровень и приобрели стабильно растущий характер. Наблюдается небывалый рост товарооборота между двумя странами, который по итогам 2019 года составил 500 млн долларов США", - отмечено в релизе.

Подчёркнуто, что, несмотря на ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, в период с января по июль текущего года объем продаж между государствами составил $255,4 млн.

Кроме того, во время консультаций состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к третьей консультативной встрече лидеров государств Центральной Азии. Мероприятие запланировано провести в Кыргызстане.