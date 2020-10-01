В 2020 году из-за пандемии ВВП Узбекистана снизится на 2% — прогноз ЕБРР

Аналитики ожидают, что в 2021-м рост ВВП республики составит 4,5%, а не 6,5%, согласно мартовскому прогнозу.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение ВВП Узбекистана в этом году на 2%.

"В целом, в 2020-м сокращение реального ВВП прогнозируется на уровне 2%", — говорится в релизе банка со ссылкой на осенний отчет банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

Между тем в мае финансовый институт прогнозировал рост экономики Узбекистана на 1,5% на фоне распространения коронавируса.

По данным аналитиков, внешний баланс республики дополнительно ухудшился в период пандемии. Этому поспособствовали спад экономической активности в РФ и Казахстане, а также сокращения в первом полугодии на 7% денежных переводов в годовом исчислении.

Ранее в ЕБРР прогнозировали в 2021-м рост экономики Узбекистана до 6,5% на фоне восстановления экспорта и роста внутреннего спроса.

Однако при нынешнем раскладе специалисты предсказывают, что в 2021 году рост ВВП Узбекистана составит лишь 4,5%.