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Соглашения на сотни миллионов: итоги узбекско-таджикского бизнес форума

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Тема:
Визит правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан (7)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201001/15094036/Soglasheniya-na-sotni-millionov-itogi-uzbeksko-tadzhikskogo-biznes-foruma.html

Мероприятие состоялось 29 сентября в рамках визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в соседнюю республику. 

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. По итогам узбекско-таджикского бизнес-форума были подписаны 308 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 724 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

Мероприятие состоялось 29 сентября в рамках визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в соседнюю республику. 

"После заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был проведен узбекско-таджикский бизнес-форум, по итогам которого были подписаны 308 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 724 миллиона долларов", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Напомним, участники заседания межправкомиссии, которое прошло под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и его таджикского коллеги Кохира Расулзода, проанализировали состояние сотрудничества между странами в инвестиционной, торговой, финансово-банковской, научно-образовательной, туристической и культурно-гуманитарной сферах. 

  • В Душанбе состоялось заседание узбекско-таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
    Пресс-служба МИВТ Узбекистана
  • Премьер-министра Узбекистан Абдулла Арипов
    Премьер-министра Узбекистан Абдулла Арипов
    Пресс-служба МИВТ Узбекистана
  • В Душанбе состоялось заседание Узбекско-Таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
    В Душанбе состоялось заседание Узбекско-Таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
    Пресс-служба МИВТ Узбекистана
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Пресс-служба МИВТ Узбекистана
В Душанбе состоялось заседание узбекско-таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Стороны договорились вместе проработать новые проекты промышленной кооперации в легкой, пищевой, электротехнической отраслях, машиностроении, фармацевтике и производстве стройматериалов.

Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Таджикистан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $1 млрд
Кроме того, участники заседания обсудили шаги, которые позволят обеспечить рост взаимной торговли. В частности, планируется провести экспертные консультации по выработке мер, направленных на упрощение торговых процедур, устранение имеющихся барьеров и диверсификацию структуры товарооборота.

Представители республик сошлись во мнении о необходимости оптимизации процедур таможенного и пограничного контроля, а также реализации совместных проектов по строительству, модернизации и оснащению объектов железнодорожной инфраструктуры.

Тема:
Визит правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан (7)
Теги:
Экономика, Кохир Расулзода, Абдулла Арипов, Душанбе, политика, Таджикистан, Узбекистан



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