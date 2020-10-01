Соглашения на сотни миллионов: итоги узбекско-таджикского бизнес форума

Мероприятие состоялось 29 сентября в рамках визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в соседнюю республику.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. По итогам узбекско-таджикского бизнес-форума были подписаны 308 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 724 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

Мероприятие состоялось 29 сентября в рамках визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в соседнюю республику.

"После заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был проведен узбекско-таджикский бизнес-форум, по итогам которого были подписаны 308 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 724 миллиона долларов", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Напомним, участники заседания межправкомиссии, которое прошло под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и его таджикского коллеги Кохира Расулзода, проанализировали состояние сотрудничества между странами в инвестиционной, торговой, финансово-банковской, научно-образовательной, туристической и культурно-гуманитарной сферах.

В Душанбе состоялось заседание узбекско-таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Пресс-служба МИВТ Узбекистана

Премьер-министра Узбекистан Абдулла Арипов Пресс-служба МИВТ Узбекистана

В Душанбе состоялось заседание Узбекско-Таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Пресс-служба МИВТ Узбекистана 1 / 3 Пресс-служба МИВТ Узбекистана В Душанбе состоялось заседание узбекско-таджикской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Стороны договорились вместе проработать новые проекты промышленной кооперации в легкой, пищевой, электротехнической отраслях, машиностроении, фармацевтике и производстве стройматериалов.

Кроме того, участники заседания обсудили шаги, которые позволят обеспечить рост взаимной торговли. В частности, планируется провести экспертные консультации по выработке мер, направленных на упрощение торговых процедур, устранение имеющихся барьеров и диверсификацию структуры товарооборота.

Представители республик сошлись во мнении о необходимости оптимизации процедур таможенного и пограничного контроля, а также реализации совместных проектов по строительству, модернизации и оснащению объектов железнодорожной инфраструктуры.