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Начнут ли в Узбекистане собирать автомобили Lada? Ответ "АвтоВАЗа"

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201001/15095782/Nachnut-li-v-Uzbekistane-sobirat-avtomobili-Lada-Otvet-AvtoVAZa.html

В среду в социальных сетях появилась информация о том, что в Узбекистане могут запустить сборку автомобилей Lada.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Директор по коммуникациям "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский назвал слухом сообщение о том, что на главном конвейере АвтоВАЗа в минувший вторник был произведен опытный образец Lada Xray Cross, предназначенный для отправки на некий автосборочный завод в Узбекистан. 

В соцсетях писали: в случае успешной пробной поставки не исключено, что российские машины будут выпускать и в этой стране.

"Это слухи, и "АвтоВАЗ" их традиционно не комментирует", — заявил Ильинский.

В настоящее время сборка легковых автомобилей Lada идет в Казахстане и Украине.

Теги:
автомобиль, автомобили, Автоваз, Узбекистан, Lada



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