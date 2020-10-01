Начнут ли в Узбекистане собирать автомобили Lada? Ответ "АвтоВАЗа"

В среду в социальных сетях появилась информация о том, что в Узбекистане могут запустить сборку автомобилей Lada.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Директор по коммуникациям "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский назвал слухом сообщение о том, что на главном конвейере АвтоВАЗа в минувший вторник был произведен опытный образец Lada Xray Cross, предназначенный для отправки на некий автосборочный завод в Узбекистан.

В соцсетях писали: в случае успешной пробной поставки не исключено, что российские машины будут выпускать и в этой стране.

"Это слухи, и "АвтоВАЗ" их традиционно не комментирует", — заявил Ильинский.

В настоящее время сборка легковых автомобилей Lada идет в Казахстане и Украине.