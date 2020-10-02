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Фермер Олег Сирота демонстрирует винный сыр в хранилище созревания сыра сыроварни Русский пармезан

Узбекистан увеличил производство сыра на 6,2 тонны

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201002/15106208/Uzbekistan-uvelichil-proizvodstvo-syra-na-62-tonny.html

За последние восемь месяцев республика импортировала из зарубежных стран 1,3 тысячи тонн молочного продукта на сумму $3,5 млн.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. По состоянию на 1 сентября текущего года на крупных предприятиях Узбекистана произведено 12,9 тонны сыра, сообщают в Госкомстате.

Согласно данными госучреждения по статистике, в сравнении с таким же периодом 2019 года, производство сыра в стране увеличилось на 6,2 тонны.

Сколько сыра произвели в республике за предыдущие три года:

  • 2019 год — 7,6 тысячи тонн;
  • 2018 год — 8,9 тысячи тонн;
  • 2017 год — 11,5 тысячи тонн.

Отмечено, что за последние восемь месяцев Узбекистан импортировал из зарубежных стран 1,3 тысячи тонн сыра на сумму $3,5 млн.

Напомним: в соответствии с постановлением президента "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования", акциз на импортные сыры и колбасы с 2019 года снизился с 20% до 10%,

Теги:
производство, сыр, Узбекистан



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