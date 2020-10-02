Узбекистан увеличил производство сыра на 6,2 тонны

За последние восемь месяцев республика импортировала из зарубежных стран 1,3 тысячи тонн молочного продукта на сумму $3,5 млн.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. По состоянию на 1 сентября текущего года на крупных предприятиях Узбекистана произведено 12,9 тонны сыра, сообщают в Госкомстате.

Согласно данными госучреждения по статистике, в сравнении с таким же периодом 2019 года, производство сыра в стране увеличилось на 6,2 тонны.

Сколько сыра произвели в республике за предыдущие три года:

2019 год — 7,6 тысячи тонн;

2018 год — 8,9 тысячи тонн;

2017 год — 11,5 тысячи тонн.

Отмечено, что за последние восемь месяцев Узбекистан импортировал из зарубежных стран 1,3 тысячи тонн сыра на сумму $3,5 млн.

Напомним: в соответствии с постановлением президента "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования", акциз на импортные сыры и колбасы с 2019 года снизился с 20% до 10%,