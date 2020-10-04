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Празднование Широкой Масленицы в Ташкенте

Порция плова в Cурхандарьинской области за месяц подорожала почти на 17%

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201004/15110541/Portsiya-plova-v-Curkhandarinskoy-oblasti-za-mesyats-podorozhala-pochti-na-17.html

"Индекс плова" был составлен по двум категориям: средняя цена за порцию и средняя цена за килограмм.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Госкомстат опубликовал свежие данные стоимости готового плова в различных регионах Узбекистана.

Наблюдения проводились выборочно на предприятиях общественного питания центральных регионов страны. 

Госкомстат
Средние цены на готовый плов в различных регионах Узбекистана
Госкомстат
Средние цены на готовый плов в различных регионах Узбекистана

Согласно данным, в сентябре, по сравнению с августом, больше всего плов подорожал в Сурхандарьинской области — на 16,7%. Также увеличилась цена на плов в Ташкентской области — на 9,9%.

Больше всего за порцию плова придется заплатить жителям Бухарской области и столицы (около 18,6 тысячи сумов за тарелку и в районе 130 тысяч за килограмм). 

А, вот, дешевле всего восточное кушанье обойдется жителям Каракалпакстана — там цена за одну порцию составит почти 13,9 тысячи сумов, а за килограмм — 96,8 тысячи. 

Отмечается, что в исследовании не рассматривались цены в ресторанах и чайханах.

Теги:
Узбекистан, Госкомстат, Ташкентская область, плов



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