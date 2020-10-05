Инвесткомпании в Узбекистане перейдут на механизированный сбор хлопка

По словам инвесторов, практическое внедрение современных международных стандартов в сфере производства хлопка является одним из важнейших факторов, формирующих возможности для сотрудничества с зарубежными брендами.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана провел переговоры с иностранными инвесторами, чьи компании уже действуют в республике - Silverleaf International и Indorama, сообщили в пресс-службе ведомства.

На встрече рассмотрели вопросы деятельности инвестпроекта - функционирующего в Пахтакорском районе Джизакской области хлопкового кластера, где впервые в Узбекистане был реализован цикл выращивания и сбора хлопчатника с полной механизацией процесса и внедрением водосберегающих технологий.

Обсуждены практические аспекты дальнейшего расширения кластера за счет организации производства текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью по заказам ведущих зарубежных брендов, для чего уже сейчас компания внедряет высокие социальные и экологические стандарты ведения бизнеса.

Для справки: сингапурская компания Indorama в 2011 году создала прядильное производство в Коканде, при этом объем иностранных инвестиций составил 130 млн долларов.

В настоящее время компания реализует проект по созданию хлопково-текстильного кластера в Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях общей площадью порядка 100 тысяч гектаров, а также проект по модернизации Кокандского суперфосфатного завода.

В ходе переговоров стороны согласовали дальнейшие шаги по ускорению реализации инвестиционных программ в Узбекистане.

В ближайшей перспективе компания планирует перейти на полностью механизированный сбор хлопка с применением специальной техники, что позволит осуществить сбор текущего урожая в сжатые сроки. По словам инвесторов, практическое внедрение современных международных стандартов в сфере производства хлопка является одним из важнейших факторов, формирующих возможности для сотрудничества с зарубежными брендами.