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Урожай черешни и вишни

Узбекистан резко сократил экспорт фруктов в Китай — с чем это связано

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201005/15116949/Uzbekistan-rezko-sokratil-eksport-fruktov-v-Kitay--s-chem-eto-svyazano.html

Между тем за прошедший год республика увеличила более чем вдвое экспорт кураги в Поднебесную. Правда, объем поставок все равно остался незначительным — всего чуть более 200 тонн.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. За первые 7 месяцев этого года Узбекистан уменьшил поставки плодоовощной продукции в Китай на 44% до 19 миллионов долларов, выяснили аналитики EastFruit.

Наиболее резко снизились поставки свежей черешни. За прошедший сезон республика экспортировала в КНР чуть больше 100 тонн черешни, хотя в 2019-м объем поставок превышал 600 тонн.

"Главной причиной, по мнению участников рынка, стало снижение объемов производства черешни в Узбекистане в 2020 году по причине весенних заморозков, проблем с качеством продукции и проблем с логистикой, так как дозревание черешни пришлось на период жестких карантинных мер вследствие пандемии коронавируса", — отметили эксперты.

Также резко сократились поставки узбекских сухофруктов на китайский рынок.

Поставки изюма в КНР сократились более чем в 2 раза: если в 2019 году объем экспорта составил 13,7 тысячи тонн, то в первые семь месяцев этого года только 5,9 тысячи тонн.

© Sputnik / Виталий Аньков
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Между тем Узбекистан все еще остается главным экспортером изюма в Поднебесную.

"Даже такое резкое снижение экспорта изюма позволило Узбекистану сохранить лидерство в рейтинге главных поставщиков изюма на рынок Китая, хотя главные конкуренты: США, Чили и Турция снизили поставки изюма в Китай менее существенно", — пояснили аналитики.

Единственная позиция, по которой Узбекистан нарастил экспорт в КНР, — это курага. Поставки на китайский рынок выросли более чем вдвое, однако все еще остались незначительными — чуть больше 200 тонн.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Китай, Сухофрукты, продукты, Экспорт



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