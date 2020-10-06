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Заседание узбекско-российской межправкомиссии пройдет в Бухаре 12 октября

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201006/15127117/Zasedanie-uzbeksko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-proydet-12-oktyabrya-v-Bukhare.html

Делегацию РУз возглавит заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, РФ — министр экономического развития Максим Решетников.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Очередное заседание узбекско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Бухаре 12 октября, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Планируемое мероприятие станет 21-м по счету. Узбекскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, российскую — министр экономического развития Максим Решетников.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития, РФ и Узбекистан сохраняют положительную динамику показателей взаимной торговли. Товарооборот между странами за семь месяцев вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,2 миллиарда долларов США.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Министерство экономического развития, внешняя политика, политика, Бухара, Экономика, Узбекистан, Россия



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