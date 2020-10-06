Заседание узбекско-российской межправкомиссии пройдет в Бухаре 12 октября

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Очередное заседание узбекско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Бухаре 12 октября, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Планируемое мероприятие станет 21-м по счету. Узбекскую делегацию возглавит заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, российскую — министр экономического развития Максим Решетников.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития, РФ и Узбекистан сохраняют положительную динамику показателей взаимной торговли. Товарооборот между странами за семь месяцев вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,2 миллиарда долларов США.