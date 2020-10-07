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Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2020 году до 0,6%

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201007/15130015/Vsemirnyy-bank-ponizil-prognoz-rosta-VVP-Uzbekistana-v-2020-godu-do-06.html

Между тем в организации считают, что поэтапное снятие карантина осенью, устойчивое сельхозпроизводство и частичное восстановление денежных переводов, в частности, из РФ, усилят экономическую активность Узбекистана во второй половине этого года.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Всемирный банк скорректировал свой прогноз по экономическому росту Узбекистана в этом году.

Если в июне предсказывался рост ВВП республики 1,5%, то теперь лишь 0,6% из-за кризиса, вызванного пандемией.

"Кризис, вызванный пандемией, почти полностью затормозил рост ВВП в Узбекистане в 2020 году. По прогнозам, годовой рост ВВП в этом году составит 0,6%", — сообщает представительство ВБ в стране со ссылкой на обновленный отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Однако в организации отметили, что ряд факторов все же могут поспособствовать усилению экономической активности Узбекистана во второй половине 2020-го: это поэтапное снятие карантина в августе-октябре, устойчивое сельхозпроизводство и частичное восстановление денежных переводов, в частности, из России.

Азиатский банк развития
TANG CHHIN SOTHY / AFP
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"При условии, что карантин не будет введен повторно, рост ВВП Узбекистана прогнозируется на уровне 4,8% в 2021-м", — считают аналитики.

Между тем если все же придется прибегнуть к ужесточению ограничительных мер, то экономический рост в следующем году замедлится и составит лишь 2,9%.

Ранее в Азиатском банке развития также понизили прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2020-м — с 1,5% до 0,5% из-за влияния пандемии коронавируса.

Теги:
кризис, рост экономики, Узбекистан, Экономика, прогноз, Всемирный банк



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