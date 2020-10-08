Частным лицам в Узбекистане могут разрешить оказывать услуги такси

Министерство финансов республики разработало проект указа президента "О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики".

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане физическим лицам с 1 января 2021 года могут разрешить оказывать услуги такси. Соответствующий проект указа президента опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

"Установить, что с 1 января 2021 года <...> физическим лицам разрешается осуществление деятельности по перевозке пассажиров на легковом автомобильном транспорте с посадочными местами не более пяти человек, включая водителя, в качестве самозанятых лиц", — говорится в проекте документа.

Планируется, что клиенты смогут находить частные такси и оплачивать их услуги через мобильные приложения — агрегаторы, а доходы перевозчиков будут облагаться социальным налогом и НДФЛ.