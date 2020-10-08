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Такси

Частным лицам в Узбекистане могут разрешить оказывать услуги такси

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201008/15142970/Chastnym-litsam-v-Uzbekistane-mogut-razreshit-okazyvat-uslugi-taksi.html

Министерство финансов республики разработало проект указа президента "О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики".

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Узбекистане физическим лицам с 1 января 2021 года могут разрешить оказывать услуги такси. Соответствующий проект указа президента опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

"Установить, что с 1 января 2021 года <...> физическим лицам разрешается осуществление деятельности по перевозке пассажиров на легковом автомобильном транспорте с посадочными местами не более пяти человек, включая водителя, в качестве самозанятых лиц", — говорится в проекте документа.

Планируется, что клиенты смогут находить частные такси и оплачивать их услуги через мобильные приложения — агрегаторы, а доходы перевозчиков будут облагаться социальным налогом и НДФЛ.

Теги:
Перевозки, таксист, такси, Узбекистан



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