Узбекистан увеличил экспорт мёда почти в пять раз

Лидером среди регионов стал Ташкент. Из столицы в зарубежные страны была произведена поставка сладкой продукции общим весом 21,2 тонны.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В текущем году республика экспортировала 26,3 тонны мёда на сумму $41,8 тысяч. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель увеличился на 20,3 тонны (в 4,4 раза).

По данным Госкомстата, за последние 8 месяцев Узбекистан доставил мед в США — 11,2 тонны, Корею — 10 тонн, ОАЭ — 3,1 тонны и Кувейт — 2 тонны.

Лидером среди регионов стал Ташкент. Из столицы в зарубежные страны была произведена поставка сладкой продукции общим весом 21,2 тонны. Затем следует Джизакская область — 3,1 тонна, за ней Самаркандская область — 2 тонны. Замыкает четверку основных поставщиков Наманганская область — 0,1 тонна.