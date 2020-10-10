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Узбекистан увеличил экспорт мёда почти в пять раз

© CC0 / Usplash / Scott Hogan
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201010/15155702/Uzbekistan-uvelichil-eksport-mda-pochti-v-pyat-raz.html

Лидером среди регионов стал Ташкент. Из столицы в зарубежные страны была произведена поставка сладкой продукции общим весом 21,2 тонны.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В текущем году республика экспортировала 26,3 тонны мёда на сумму $41,8 тысяч. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель увеличился на 20,3 тонны (в 4,4 раза). 

По данным Госкомстата, за последние 8 месяцев Узбекистан доставил мед в США — 11,2 тонны, Корею — 10 тонн, ОАЭ — 3,1 тонны и Кувейт — 2 тонны. 

Лидером среди регионов стал Ташкент. Из столицы в зарубежные страны была произведена поставка сладкой продукции общим весом 21,2 тонны. Затем следует Джизакская область — 3,1 тонна, за ней Самаркандская область — 2 тонны. Замыкает четверку основных поставщиков Наманганская область — 0,1 тонна.

Теги:
мед, Госкомстат, Экспорт, Узбекистан



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