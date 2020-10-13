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Узнацбанк провел road show своих дебютных евробондов на $300 млн

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201013/15170665/Uznatsbank-provel-road-show-svoikh-debyutnykh-evrobondov-na-300-mln.html

Он станет вторым банком Узбекистана, разместившим евробонды на международном рынке.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальный банк ВЭД Узбекистана (Узнацбанк) объявил о дебютном выпуске международных облигаций на сумму 300 миллионов долларов. 

Road show состоялся накануне в онлайн-формате при участии 70 глобальных инвесторов из Великобритании, Германии, России, США, Швейцарии и стран Азии.

Организаторами выпуска пятилетних облигаций выступили Узнацбанк, Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko. 

"Следующим этапом будет определение цены выпускаемых Узнацбанком еврооблигаций и дальнейшая их реализация на Лондонской фондовой бирже исходя из текущего состояния рынка", — сообщили в пресс-службе.

Нацбанк Узбекистана станет вторым банком республики, который разместил евробонды на международном рынке. В конце 2019 года свои облигации впервые разместил на Лондонской фондовой бирже Узпромстройбанк (на сумму 300 миллионов долларов под 5,75% годовых).

Теги:
еврооблигации, банки, Узнацбанк



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