Узнацбанк провел road show своих дебютных евробондов на $300 млн

Он станет вторым банком Узбекистана, разместившим евробонды на международном рынке.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальный банк ВЭД Узбекистана (Узнацбанк) объявил о дебютном выпуске международных облигаций на сумму 300 миллионов долларов.

Road show состоялся накануне в онлайн-формате при участии 70 глобальных инвесторов из Великобритании, Германии, России, США, Швейцарии и стран Азии.

Организаторами выпуска пятилетних облигаций выступили Узнацбанк, Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko.

"Следующим этапом будет определение цены выпускаемых Узнацбанком еврооблигаций и дальнейшая их реализация на Лондонской фондовой бирже исходя из текущего состояния рынка", — сообщили в пресс-службе.

Нацбанк Узбекистана станет вторым банком республики, который разместил евробонды на международном рынке. В конце 2019 года свои облигации впервые разместил на Лондонской фондовой бирже Узпромстройбанк (на сумму 300 миллионов долларов под 5,75% годовых).