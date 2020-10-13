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Линии электропередач, архивное фото

В Узбекистане создан фонд энергосбережения

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201013/15175798/V-Uzbekistane-sozdan-fond-energosberezheniya.html

Кабмин республики принял постановление об утверждении положения о внебюджетном межотраслевом фонде энергосбережения при Минэнерго.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. При Министерстве энергетики Узбекистана создан Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения, пишет Norma.uz. Это предусмотрено постановлением, которое принял Кабмин республики.

Основная цель этого фонда — привлечение инвестиций и финансирование реализации проектов энергоэффективности в отраслях экономики, социальной сфере, а также в жилищах населения.

Средства фонда направляются в том числе на:

  • подготовку технико-экономического обоснования проектов по повышению энергоэффективности;
  • создание учебных центров (за исключением строительства зданий и сооружений) и проведение семинаров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов;
  • финансирование стартап-проектов;
  • проведение энергоаудита у хозсубъектов и реализацию мер по поддержке развития возобновляемых источников энергии;
  • проведение инновационных мероприятий по улучшению топливно-энергетической эффективности городского транспорта;
  • реализацию проектов информационного и имитационного моделирования транспортных потоков для снижения энергозатрат.

В соответствии с документом, Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения — юрлицо в форме государственного учреждения.

Он имеет свой самостоятельный баланс, расчетные банковские счета, печать с изображением государственного герба и наименованием на госязыке.

Теги:
постановление, Узбекистан, энергетика



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