В Узбекистане создан фонд энергосбережения

Кабмин республики принял постановление об утверждении положения о внебюджетном межотраслевом фонде энергосбережения при Минэнерго.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. При Министерстве энергетики Узбекистана создан Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения, пишет Norma.uz. Это предусмотрено постановлением, которое принял Кабмин республики.

Основная цель этого фонда — привлечение инвестиций и финансирование реализации проектов энергоэффективности в отраслях экономики, социальной сфере, а также в жилищах населения.

Средства фонда направляются в том числе на:

подготовку технико-экономического обоснования проектов по повышению энергоэффективности;

создание учебных центров (за исключением строительства зданий и сооружений) и проведение семинаров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов;

финансирование стартап-проектов;

проведение энергоаудита у хозсубъектов и реализацию мер по поддержке развития возобновляемых источников энергии;

проведение инновационных мероприятий по улучшению топливно-энергетической эффективности городского транспорта;

реализацию проектов информационного и имитационного моделирования транспортных потоков для снижения энергозатрат.

В соответствии с документом, Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения — юрлицо в форме государственного учреждения.

Он имеет свой самостоятельный баланс, расчетные банковские счета, печать с изображением государственного герба и наименованием на госязыке.