Товарооборот АПК Узбекистана и России за 8 месяцев вырос в 1,6 раза

Достичь такого показателя удалось благодаря решению правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20 до 10 процентов и, как следствие, увеличению прямых поставок продукции агропромышленного комплекса между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Узбекистаном и Россией в январе-августе 2020-го вырос в 1,6 раза в годовом сравнении — до 630 миллионов долларов за счет увеличения прямых поставок товаров, заявил министр сельского хозяйства РУз Жамшид Ходжаев.

По данным пресс-службы Минсельхоза республики, Ходжаев принял участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и РФ.

"В январе-августе 2020-го объем двустороннего товарооборота продуктами питания увеличился на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 630 миллионов долларов", — сказал Ходжаев.

По данным главы Минсельхоза, рост связан с решение правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20 до 10 процентов и, как следствие, увеличением прямых поставок продукции АПК между двумя странами.

"Уверен, что в будущем мы сможем и дальше увеличивать долю прямых поставок", — отметил Ходжаев.

Министр сообщил, что также продолжает успешно развиваться "зеленый коридор" для поставок сельхозпродукции между двумя странами. В частности, количество пунктов пропуска с упрощенной формой фитосанитарного контроля увеличилось до 22 с 7 единиц в 2018 году.

В декабре 2016-го правительства Узбекистана и РФ подписали соглашение о "зеленом коридоре". Он предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов.