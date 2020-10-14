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Торговая полка с яблоками

Товарооборот АПК Узбекистана и России за 8 месяцев вырос в 1,6 раза

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201014/15182463/Tovarooborot-APK-Uzbekistana-i-Rossii-za-8-mesyatsev-vyros-v-16-raza.html

Достичь такого показателя удалось благодаря решению правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20 до 10 процентов и, как следствие, увеличению прямых поставок продукции агропромышленного комплекса между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Узбекистаном и Россией в январе-августе 2020-го вырос в 1,6 раза в годовом сравнении — до 630 миллионов долларов за счет увеличения прямых поставок товаров, заявил министр сельского хозяйства РУз Жамшид Ходжаев.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook
Богданов: товарооборот сельхозпродукции РФ и Узбекистана может достичь $1 млрд
По данным пресс-службы Минсельхоза республики, Ходжаев принял участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и РФ.

"В январе-августе 2020-го объем двустороннего товарооборота продуктами питания увеличился на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 630 миллионов долларов", — сказал Ходжаев.

По данным главы Минсельхоза, рост связан с решение правительства РФ о снижении ставки НДС на фрукты с 20 до 10 процентов и, как следствие, увеличением прямых поставок продукции АПК между двумя странами.

"Уверен, что в будущем мы сможем и дальше увеличивать долю прямых поставок", — отметил Ходжаев.

Министр сообщил, что также продолжает успешно развиваться "зеленый коридор" для поставок сельхозпродукции между двумя странами. В частности, количество пунктов пропуска с упрощенной формой фитосанитарного контроля увеличилось до 22 с 7 единиц в 2018 году.

В декабре 2016-го правительства Узбекистана и РФ подписали соглашение о "зеленом коридоре". Он предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов.

Теги:
Торговля, Сельское хозяйство, овощи, Фрукты, Экономика, Узбекистан, Россия



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