Узбекистан и РФ готовят документы по расширению сотрудничества в АПК

В частности, между профильными отраслевыми ассоциациями двух стран готовится соглашение о сотрудничестве в области птицеводства и рыбоводства.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекистан и Россия готовят пакет документов по расширению сотрудничества в агропромышленном комплексе, сообщил глава Министерства сельского хозяйства РУз Жамшид Ходжаев.

"В рамках нашей совместной деятельности в сфере агропромышленного комплекса подготовлено межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства", — сказал Ходжаев.

По его оценке, документ может быть подписан в конце этого года на втором заседании узбекско-российской совместной комиссии с участием премьеров двух стран.

Глава Минсельхоза сообщил, что между профильными отраслевыми ассоциациями двух стран также готовится соглашение о сотрудничестве в области птицеводства и рыбоводства.

"При этом мы перешли к практической стороне сотрудничества в области животноводства и производства продовольствий", — добавил Ходжаев.

По данным ведомства, в рамках создания национальной племенной базы по выращиванию рыбы в Узбекистане весной 2021 года вместе с российскими коллегами начнется работа по увеличению поголовья карпа, белого амура и других рыб, востребованных на местном рынке.

В Минсельхозе отметили, что совместная дорожная карта по активизации двустороннего сотрудничества между РФ и Узбекистаном в сфере сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, подписанная в 2019 году, стала серьезным импульсом для развития двусторонних отношений в агропромышленном комплексе.