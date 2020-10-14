ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа (СНГ) автотранспортом, следует из сообщения пресс-службы Министерства энергетики республики.
"Седьмого октября 2020 года приказом министра энергетики Республики Казахстан <…> был введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом сроком на три года", — говорится в публикации.
Ранее аналогичный приказ был введен в 2017-м также сроком на три года.
По данным пресс-службы, тогда в условиях значительной разницы между экспортной и внутренней ценами действующий механизм распределения сжиженного нефтяного газа для нужд внутреннего рынка столкнулся с фактами злоупотребления со стороны газосетевых организаций при формировании и исполнении заявок, а также при распределении СНГ внутри страны.
После принятия приказа о запрете в 2017 году ситуация по поставке СНГ на внутреннем рынке стабилизировалась, а сведений о попытках вывоза СНГ за пределы Казахстана автотранспортом от пограничной и таможенной служб не поступало, отмечается в публикации.