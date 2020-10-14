Ранее аналогичный приказ был введен в 2017 году в связи с тем, что что отдельные газосетевые организации незаконно транспортировали за пределы страны удешевленный сжиженный нефтяной газ, предназначенный для внутреннего рынка.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа (СНГ) автотранспортом, следует из сообщения пресс-службы Министерства энергетики республики.

"Седьмого октября 2020 года приказом министра энергетики Республики Казахстан <…> был введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом сроком на три года", — говорится в публикации.

Ранее аналогичный приказ был введен в 2017-м также сроком на три года.

По данным пресс-службы, тогда в условиях значительной разницы между экспортной и внутренней ценами действующий механизм распределения сжиженного нефтяного газа для нужд внутреннего рынка столкнулся с фактами злоупотребления со стороны газосетевых организаций при формировании и исполнении заявок, а также при распределении СНГ внутри страны.

"Отдельные газосетевые организации осуществляли незаконный вывоз за пределы Казахстана удешевленного СНГ, предназначенного для обеспечения нужд внутреннего рынка. Незаконный вывоз газосетевыми организациями за пределы Республики Казахстан осуществляется автомобильным транспортом, поскольку он практически неконтролируемый", — поясняется в сообщении пресс-службы.

После принятия приказа о запрете в 2017 году ситуация по поставке СНГ на внутреннем рынке стабилизировалась, а сведений о попытках вывоза СНГ за пределы Казахстана автотранспортом от пограничной и таможенной служб не поступало, отмечается в публикации.