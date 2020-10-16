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На юге Узбекистана открыли газовое месторождение с запасами более 17 млрд кубов

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Также, по предварительным данным, на открытом месторождении имеется свыше 1 миллиона тонн газового конденсата.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Американская компания Epsilon Development по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое месторождение на территории Култак-Камашинского блока в Кашкадарьинской области

"Четырнадцатого октября получен промышленный приток газа на поисковой скважине Алоуддин-4. Оценочные запасы месторождения составляют 17,2 миллиарда кубометров газа и 1,072 миллиона тонн газового конденсата", — отметили в компании.

Сейчас активно ведутся работы по уточнению структуры и запасов месторождения. 

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ранее Epsilon сообщала, что в 2019 году прирастила запасы газа на разрабатываемых месторождениях в республики на 21 миллиард кубометров, нефти — на 4,6 миллиона тонн.

В марте прошлого года американская компания вместе с Epsilon Asia Limited (Гонконг) создали консорциум для разработки пяти нефтегазовых блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана.

По данным ИП ООО Epsilon Development Company, оператора проектов в республике, инвестиции консорциума в проект в 2019-2023 годах составят 5,2 миллиарда долларов.

Теги:
США, Узбекистан, месторождение, газ



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