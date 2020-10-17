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В ГУБДД Узбекистана закупили автомобили на 28 млрд — ответ МВД

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201017/15202543/V-Upravlenii-gosbezopasnosti-kupili-avtomobili-na-28-mlrd--otvet-GUBDD-MVD.html

Сообщается, что машины были приобретены для служебного пользования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. На днях в социальных сетях распространилась информация о приобретении представителями ГУБДД МВД 133 автомобилей на сумму свыше 28 млрд сумов. В Управлении опровергли данную новость.

В ГУБДД прокомментировали, что в период с августа по октябрь был произведен закуп 81 автомобиля на сумму около 18,790 млрд сумов:

  • 15 автомобилей Equinox AT;
  • 20 автомобилей Cobalt GS/16МТB;
  • 13 автомобилей Lacetti 1,5 (L-Comfort Plus);
  • 1 автомобиль Lacetti 1,5 (L-Elegant/АТ Plus);
  • 2 автомобиля Volkswagen Caddy (Trendline);
  • 14 автобусов SAZ HC-40;
  • 16 автомобилей Мalibu-2.

В сообщении говорится, что автомобили были приобретены для служебного пользования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Теги:
опровержение, закупка, автомобили, Узбекистан, ГУБДД



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