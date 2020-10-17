В ГУБДД Узбекистана закупили автомобили на 28 млрд — ответ МВД

Сообщается, что машины были приобретены для служебного пользования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. На днях в социальных сетях распространилась информация о приобретении представителями ГУБДД МВД 133 автомобилей на сумму свыше 28 млрд сумов. В Управлении опровергли данную новость.

В ГУБДД прокомментировали, что в период с августа по октябрь был произведен закуп 81 автомобиля на сумму около 18,790 млрд сумов:

15 автомобилей Equinox AT;

20 автомобилей Cobalt GS/16МТB;

13 автомобилей Lacetti 1,5 (L-Comfort Plus);

1 автомобиль Lacetti 1,5 (L-Elegant/АТ Plus);

2 автомобиля Volkswagen Caddy (Trendline);

14 автобусов SAZ HC-40;

16 автомобилей Мalibu-2.

В сообщении говорится, что автомобили были приобретены для служебного пользования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.