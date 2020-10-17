В ГУБДД Узбекистана закупили автомобили на 28 млрд — ответ МВД

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. На днях в социальных сетях распространилась информация о приобретении представителями ГУБДД МВД 133 автомобилей на сумму свыше 28 млрд сумов. В Управлении опровергли данную новость.
В ГУБДД прокомментировали, что в период с августа по октябрь был произведен закуп 81 автомобиля на сумму около 18,790 млрд сумов:
- 15 автомобилей Equinox AT;
- 20 автомобилей Cobalt GS/16МТB;
- 13 автомобилей Lacetti 1,5 (L-Comfort Plus);
- 1 автомобиль Lacetti 1,5 (L-Elegant/АТ Plus);
- 2 автомобиля Volkswagen Caddy (Trendline);
- 14 автобусов SAZ HC-40;
- 16 автомобилей Мalibu-2.
В сообщении говорится, что автомобили были приобретены для служебного пользования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.