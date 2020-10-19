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Мирзиёев обсудил с советником приоритеты долгосрочного развития Узбекистана

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Говорили о необходимости модернизации и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей экономики страны. Важно глубоко реформировать систему государственного управления и кардинально повышать качество управленческих кадров.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его советник Сума Чакрабарти рассмотрел стратегические направления продолжения программы реформ в стране на долгосрочную перспективу, сообщает пресс-служба главы государства.

Сума Чакрабарти
Пресс-служба президента Узбекистана
Сума Чакрабарти
В ракурсе особого внимания - новые точки роста и обеспечение эффективного продвижения преобразований в Узбекистане, на основе глубокого и всестороннего анализа, учета передовой международной практики и компетенции.

Говорили о необходимости модернизации и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей экономики страны. Важно глубоко реформировать систему государственного управления и кардинально повышать качество управленческих кадров.

Рассмотрели и приоритеты совершенствования инвестиционного климата и деловой среды в республике.

Теги:
Президент, Шавкат Мирзиёев, Экономика



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