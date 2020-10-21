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Коммерческие банки выдали узбекистанцам ипотечные кредиты на 6,4 трлн сумов

Sputnik / Андрей Тешаев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201021/15228497/Kommercheskie-banki-vydali-uzbekistantsam-ipotechnye-kredity-na-64-trln-sumov.html

Указом президента Узбекистана был принят новый порядок ипотечного кредитования. Таким образом, 3 695 гражданам были выделены денежные займы общей стоимостью 793,3 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. За прошедшие девять месяцев коммерческие банки республики выдали ипотечные кредиты 50 627 физическим лицам в размере 6,4 трлн сумов, что на 1,1 трлн сумов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом стало известно из обзора Центрального банка Узбекистана. 

В соответствии с документом, увеличение объема ипотечных кредитов наблюдалось в Ташкенте (на 1 378,7 млрд сумов больше по сравнению с прошлым годом), а также в Самаркандской (на 128,6 млрд сумов), Сурхандарьинской (на 92,8 млрд сумов), Навоийской (на 36,9 млрд сумов) и Джизакской областях (на 33,6 млрд сумов).

Из общего объема ипотечных кредитов почти 4,5 млрд сумов (69,4%) направлены на приобретение жилых домов, построенных ИК "Қишлоқ қурилиш инвест" и ИК "Ўзшаҳар қурилиш инвест".

На сумму свыше 1,825 млрд сумов (28,3%) было приобретено жилье на первичном рынке (в том числе 793,9 млрд сумов в рамках нового порядка) и 145 млрд сумов (2,3%) выделено на покупку жилья на вторичном рынке.

© Sputnik / Евгений Биятов
Покупка жилья в новостройках Ташкента и области упрощена

Указом президента Узбекистана был принят новый порядок ипотечного кредитования. Таким образом, 3 695 гражданам были выделены кредиты общей стоимостью 793,3 млрд сумов. Из них 367,4 млрд сумов (46,3%) выданы на приобретение 2-комнатных квартир, а 425,8 млрд сумов (53,7 %) — на покупку 3-комнатных и других крупногабаритных жилых помещений.

Отмечается, что наибольшая доля ипотечных кредитов пришлась на Самаркандский регион (215,8 млрд сумов), Ташкент (153,7 млрд сумов), а также Навоийскую (78,9 млрд сумов) и Ферганскую области (77,4 млрд сумов).




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