Узбекистан снизил импорт электроэнергии из Туркменистана в 2,4 раза из-за аварии

Сейчас в Узбекистане мобилизованы все необходимые ресурсы для покрытия перебоев этого импорта.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекистан снизил импорт электроэнергии из Туркменистана в 2,4 раза.

Это случилось из-за аварии, которая произошла в соседней республике на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) мощностью 500 кВ, соединяющей Марыйскую тепловую электростанцию и подстанцию "Сердар", от которой электроэнергия поступает в энергосистему Узбекистана.

Аварийное отключение произошло сегодня рано утром.

"Из-за неисправности ЛЭП из общего объема импорта электроэнергии до 750 МВт потребители в Узбекистане были временно отключены от сети мощности в объеме 316 МВт", — сообщили в АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

Таким образом, объем поставок снизился в 2,4 раза.

Сейчас в Узбекистане задействованы все ресурсы, которые позволят покрыть перебои этого импорта: задействованы дополнительные мощности тепловых и гидроэлектростанций республики.

В скором времени, как ожидается, импорт электроэнергии из Туркменистана будет в скором времени восстановлен энергетиками соседней страны.