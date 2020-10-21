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Линии электропередач, архивное фото

Узбекистан снизил импорт электроэнергии из Туркменистана в 2,4 раза из-за аварии

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201021/15228545/Uzbekistan-snizil-import-elektroenergii-iz-Turkmenistana-v-24-raza-iz-za-avarii.html

Сейчас в Узбекистане мобилизованы все необходимые ресурсы для покрытия перебоев этого импорта.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Узбекистан снизил импорт электроэнергии из Туркменистана в 2,4 раза.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев
© Sputnik / Александр Натрускин
Эксперт объяснил, почему Узбекистан решил закупать туркменскую электроэнергию

Это случилось из-за аварии, которая произошла в соседней республике на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) мощностью 500 кВ, соединяющей Марыйскую тепловую электростанцию и подстанцию "Сердар", от которой электроэнергия поступает в энергосистему Узбекистана.

Аварийное отключение произошло сегодня рано утром.

"Из-за неисправности ЛЭП из общего объема импорта электроэнергии до 750 МВт потребители в Узбекистане были временно отключены от сети мощности в объеме 316 МВт", — сообщили в АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

Таким образом, объем поставок снизился в 2,4 раза.

Сейчас в Узбекистане задействованы все ресурсы, которые позволят покрыть перебои этого импорта: задействованы дополнительные мощности тепловых и гидроэлектростанций республики.

В скором времени, как ожидается, импорт электроэнергии из Туркменистана будет в скором времени восстановлен энергетиками соседней страны. 

Теги:
ЛЭП, электроэнергия, Туркменистан, Узбекистан



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