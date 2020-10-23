В Узбекистане выполнены строительные работы на 65,2 трлн сумов

Лидирующую позицию среди регионов республики занимает столица, за ней идут Ташкентская и Бухарская области.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. По данным Госкомстата, в период с января по сентябрь текущего года на возведение строительных объектов в Узбекистане было выделено 65,2 трлн сумов. Темп роста за аналогичный период 2019-го составил 108,6%.

Отмечается, что наибольшее количество строительных работ провели в Ташкенте. За последние девять месяцев в столице построили сооружения на 13,4 трлн сумов (20,5% от общего объема по стране). Второе место заняла Ташкентская область (7,1%). Тройку лидеров замыкает Бухарский регион (6,2%).

Напомним: наиболее крупным строительным объектом столицы стало надземное кольцевое метро. Известно, что на проект было затрачено свыше $422 миллионов. Для удобства пассажиров были использованы современные технологии - установлены турникеты для электронной оплаты проезда.