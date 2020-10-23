17:21 23 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Строительная площадка

В Узбекистане выполнены строительные работы на 65,2 трлн сумов

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
78 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201023/15246968/V-Uzbekistane-byli-vypolneny-stroitelnye-raboty-na-652-trln-sumov.html

Лидирующую позицию среди регионов республики занимает столица, за ней идут Ташкентская и Бухарская области.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. По данным Госкомстата, в период с января по сентябрь текущего года на возведение строительных объектов в Узбекистане было выделено 65,2 трлн сумов. Темп роста за аналогичный период 2019-го составил 108,6%.

Отмечается, что наибольшее количество строительных работ провели в Ташкенте. За последние девять месяцев в столице построили сооружения на 13,4 трлн сумов (20,5% от общего объема по стране). Второе место заняла Ташкентская область (7,1%). Тройку лидеров замыкает Бухарский регион (6,2%). 

Напомним: наиболее крупным строительным объектом столицы стало надземное кольцевое метро. Известно, что на проект было затрачено свыше $422 миллионов. Для удобства пассажиров были использованы современные технологии - установлены турникеты для электронной оплаты проезда.

Теги:
Госкомстат, Бюджет, госбюджет, Строительство, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые сексуальные женщины России по версии MAXIM - фотолента
Владимир Путин об обвинениях Запада: меня это не колышет
Владимир Путин об обвинениях Запада: меня это не колышет
Азбука тюркских слов
Тюркские корни русского: самые известные слова-кочевники

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться