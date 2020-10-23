Каким будет пособие по безработице с января 2021 года

Вводится единый предельный срок выплаты пособий для всех категорий безработных - не более 26 календарных недель в течение 12-месячного периода - взамен действующего дифференцированного.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Узбекистане с будущего года изменятся размеры пособия по безработице, сроки их предоставления, а также основания для прекращения выплаты пособий безработным.

Закон "О занятости населения" в новой редакции опубликован и вступит в силу 20 января 2021 года.

Со вступлением в силу закона изменятся выплаты пособий по безработице.

В частности, устанавливаются новые размеры пособия:

- лицам, ищущим работу после длительного (более года) перерыва, – один МРОТ (679 330 сумов);

- лицам, ищущим работу впервые, - не менее 75% от МРОТ;

- лицам, потерявшим работу, - 50% средней зарплаты по прежнему месту работы, но не ниже МРОТ и не выше средней зарплаты, сложившейся в Узбекистане на момент начисления пособия.

Вводится единый предельный срок выплаты пособий для всех категорий безработных - не более 26 календарных недель в течение 12-месячного периода - взамен действующего дифференцированного.

Кроме того, включены следующие основания для прекращения выплаты пособий безработным:

- получение субсидий или микрокредитов;

- временная трудовая деятельность за пределами Узбекистана;

- регистрация в качестве самозанятого.

Действующий закон "О занятости населения" был принят в 1998-м. Новый закон унифицировал множество нормативно-правовых документов, принятых за последние годы. Он включил вопросы:

• формирования госзаказа на создание новых рабочих мест;

• услуги органов по труду для безработных и лиц, ищущих работу;

• самозанятости населения;

• организации оплачиваемых общественных работ;

• финансирования занятости населения за счет субсидий, грантов и кредитных линий, а также средств целевых фондов;

• подготовки, переподготовки и повышения квалификации ищущих работу лиц;

• организации трудовой деятельности граждан за пределами страны и иностранных лиц в Узбекистане.