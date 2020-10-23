Каким будет пособие по безработице с января 2021 года

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В Узбекистане с будущего года изменятся размеры пособия по безработице, сроки их предоставления, а также основания для прекращения выплаты пособий безработным.
Закон "О занятости населения" в новой редакции опубликован и вступит в силу 20 января 2021 года.
Со вступлением в силу закона изменятся выплаты пособий по безработице.
В частности, устанавливаются новые размеры пособия:
- лицам, ищущим работу после длительного (более года) перерыва, – один МРОТ (679 330 сумов);
- лицам, ищущим работу впервые, - не менее 75% от МРОТ;
- лицам, потерявшим работу, - 50% средней зарплаты по прежнему месту работы, но не ниже МРОТ и не выше средней зарплаты, сложившейся в Узбекистане на момент начисления пособия.
Вводится единый предельный срок выплаты пособий для всех категорий безработных - не более 26 календарных недель в течение 12-месячного периода - взамен действующего дифференцированного.
Кроме того, включены следующие основания для прекращения выплаты пособий безработным:
- получение субсидий или микрокредитов;
- временная трудовая деятельность за пределами Узбекистана;
- регистрация в качестве самозанятого.
Действующий закон "О занятости населения" был принят в 1998-м. Новый закон унифицировал множество нормативно-правовых документов, принятых за последние годы. Он включил вопросы:
• формирования госзаказа на создание новых рабочих мест;
• услуги органов по труду для безработных и лиц, ищущих работу;
• самозанятости населения;
• организации оплачиваемых общественных работ;
• финансирования занятости населения за счет субсидий, грантов и кредитных линий, а также средств целевых фондов;
• подготовки, переподготовки и повышения квалификации ищущих работу лиц;
• организации трудовой деятельности граждан за пределами страны и иностранных лиц в Узбекистане.