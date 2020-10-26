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Доллар снизился впервые за три месяца - курс валют от ЦБ

© Sputnik / Евгения Новоженина
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201026/15259112/Kurs-dollara-snizilsya-vpervye-za-tri-mesyatsa---kurs-valyut-ot-TsB.html

Евро же поднялся на 132,15 сума и теперь составляет 12 285,78 сума. Российский рубль также растет - 136,11 (+2,92) сума.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Центральный банк Узбекистана обновил курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

На нынешней неделе доллар впервые за три месяца вернулся к падению и на данный момент составляет 10 359,88 сума (-11,88).

"Евро же поднялся на 132,15 сума и теперь составляет 12 285,78 сума. Российский рубль также растет - 136,11 (+2,92) сума", - говорится в сообщении.

Курс валют с 27 октября 2020 года
ЦБ Узбекистана
Курс валют с 27 октября 2020 года

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Экономика, курс валюты



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