Почему в Узбекистане подорожало мясо? — объяснили в Минэкономразвития

Основные причины роста цен на мясо связаны с повышением цен на корм в Казахстане и карантинными ограничениями. Подробнее об этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Министерство экономического развития и сокращения бедности опубликовало отчет, в котором проанализировало уровень инфляции в Узбекистане в сентябре.

В частности, в ведомстве назвали основные причины подорожания мяса в стране:

сезонное снижение остатков сырья для кормовой базы (хлопкового шрота, шелухи и кормосмеси). Это, в свою очередь, привело к росту их биржевых цен на 17%, 21% и 27% соответственно;

сокращение импорта рогатого скота в связи с ограничениями по экспорту со стороны Казахстана. Так, в январе-сентябре этого года было ввезено всего только 25 тысяч голов крупного рогатого скота и 12,5 тысячи голов малого рогатого скота. Для сравнения: в 2019-м в республику ввезли 146 тысяч голов и 258 тысяч голов соответственно;

после ослабления карантина с середины августа оживилась деятельность предприятий общественного питания и резко повысился спрос на мясо.

Между тем в январе-июне 2020 года в Узбекистане было произведено 1,14 миллиона тонн мяса (больше на 1,1% по сравнению с январем–июнем 2019-го).

"Мировая конъюнктура цены на мясо по индексу ФАО в сентябре сократилось в среднем на 7,4%, немного снизившись (на 0,9%) по сравнению с августом, продолжая общую тенденцию снижения, наблюдаемую с января этого года. В годовом исчислении индекс снизился на 9,5% по сравнению со своим значением в соответствующем месяце прошлого года (9,4%), в то время как цены на баранину снизились на фоне высоких сезонных поставок из Австралии", – заявили в Минэкономразвития.

Цены на мясо птицы, подкрепленные быстрыми темпами международных продаж и ограниченными экспортными поставками из Бразилии, наоборот, выросли.

Стоимость мяса крупного рогатого скота оставалась стабильной, так как рост котировок бразильской продукции был почти компенсирован снижением цен на австралийскую продукцию. В основном, это отражало основные условия импортного спроса, с которыми сталкиваются все рынки.

В ведомстве подчеркнули: на повышение цен на мясную продукцию повлияли скорее не внешние факторы, а внутренние. Так, эксперты указали на слабое внутреннее урегулирование цен.

Это между тем связано с неразвитостью кормовой базы для обеспечения адекватного уровня предложения мясной продукции, несмотря на скромное увеличение уровня производства, заключили в Минэкономразвития.