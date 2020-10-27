12:55 27 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Зарядка электромобиля

Сколько электромобилей импортировано в Узбекистан в 2020 году — Госкомстат

AFP / JENS SCHLUTER
Экономика
Получить короткую ссылку
210 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/16/15026650.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201027/15265792/Skolko-elektromobiley-importirovano-v-Uzbekistan-v-2020-godu---Goskomstat.html

На приобретение импортных транспортных средств с автономным источником энергии было затрачено $2,1 миллиона.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В период с января по сентябрь текущего года Узбекистан закупил 82 электромобиля, что на 59 машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике.

Эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин
© Foto : Из личного архива Павла Зюзина
Где узбекистанцам будет удобно заряжать электромобили — мнение эксперта

По данным Госкомстата, в 2020-м 52 электромобиля были импортированы из Китая, 12 - из Кореи и 17 - из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Грузии.

Отмечается, что на приобретение импортных электромобили затрачено $2,1 миллиона.

Напомним: в июле 2018-го вышло постановление президента Узбекистана, согласно которому в республике была установлена нулевая ставка пошлины на электромобили. Нововведение вступило в силу с 1 января 2019 года.

Теги:
Госкомстат, закупка, электромобиль, импорт, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента
Трамп и Байден ищут "русский след" накануне выборов в США — что об этом думает Путин
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться