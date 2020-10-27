Сколько электромобилей импортировано в Узбекистан в 2020 году — Госкомстат

На приобретение импортных транспортных средств с автономным источником энергии было затрачено $2,1 миллиона.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В период с января по сентябрь текущего года Узбекистан закупил 82 электромобиля, что на 59 машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, в 2020-м 52 электромобиля были импортированы из Китая, 12 - из Кореи и 17 - из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Грузии.

Отмечается, что на приобретение импортных электромобили затрачено $2,1 миллиона.

Напомним: в июле 2018-го вышло постановление президента Узбекистана, согласно которому в республике была установлена нулевая ставка пошлины на электромобили. Нововведение вступило в силу с 1 января 2019 года.