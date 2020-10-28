В Ташкенте 15 объектов госнедвижимости будут приватизированы

Планируется выставить на продажу частному сектору зоны отдыха "Бельдерсой оромгохи" и "Чорвок оромгохи", а также бывшее центральное здание СГБ и торговый комплекс "Малика".

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В соответствии с указом президента разработан перечень недвижимых объектов государственной собственности, реализуемых частному сектору.

Согласно документу, зоны отдыха "Бельдерсой оромгохи" и "Чорвок оромгохи", находящиеся на балансе столичной администрации, планируется выставить на продажу частному сектору.

Отмечается, что торговый комплекс "Малика", расположенный в Шайхантахурском районе Ташкента, постигнет та же участь.

Кроме того, бывшее центральное здание Службы государственной безопасности в Юнусабадском районе столицы также будет приватизировано. Сейчас строение находится на балансе Агентства по управлению государственными активами.