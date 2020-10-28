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В Ташкенте 15 объектов госнедвижимости будут приватизированы

Pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201028/15277491/V-Tashkente-15-obektov-gosnedvizhimosti-budut-privatizirovany.html

Планируется выставить на продажу частному сектору зоны отдыха "Бельдерсой оромгохи" и "Чорвок оромгохи", а также бывшее центральное здание СГБ и торговый комплекс "Малика".

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В соответствии с указом президента разработан перечень недвижимых объектов государственной собственности, реализуемых частному сектору. 

Согласно документу, зоны отдыха "Бельдерсой оромгохи" и "Чорвок оромгохи", находящиеся на балансе столичной администрации, планируется выставить на продажу частному сектору.
© Sputnik / Александр Коркка
Приватизация в Узбекистане: как она будет проводиться

Отмечается, что торговый комплекс "Малика", расположенный в Шайхантахурском районе Ташкента, постигнет та же участь.

Кроме того, бывшее центральное здание Службы государственной безопасности в Юнусабадском районе столицы также будет приватизировано. Сейчас строение находится на балансе Агентства по управлению государственными активами.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, приватизация



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