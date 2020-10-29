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В 2021 году МНО получит 22 трлн сумов из бюджета - проект

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201029/15283971/V-2021-godu-MNO-poluchit-22-trln-sumov-iz-byudzheta---proekt.html

Проектом также предусмотрено, чтобы остаток государственного долга, привлеченного от имени Республики Узбекистан и под ее гарантию, на дату окончания финансового года не превышал 60% ВВП.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Министерстве финансов разработали проект Госбюджета на 2021-й. Документ размещен на портале СОВАЗ для обсуждения до 12 ноября. В проекте предлагается установить верхнюю границу дефицита консолидированного бюджета на 2021 год в размере 5,4% ВВП.

Доходы и расходы госбюджета

Доходы консолидированного бюджета прогнозируются в размере 178,5 трлн сумов, а расходы составят 215,9 трлн сумов. При этом трансферты в государственные целевые фонды - 15,9 трлн сумов.

Согласно прогнозу, доходы республиканского бюджета на 2021 год составят 120,16 трлн сумов, а расходы - 135,6 трлн сумов.

Расходы бюджета также распределяются по министерствам и ведомствам, что должно повысить их целевое назначение и эффективность использования.

Шавкат Мирзиёев обсудил бюджет на 2021 год
Пресс-служба президента
Шавкат Мирзиёев обсудил бюджет на 2021 год

В частности, Министерству народного образования выделят 22,1 трлн сумов, из которых в Фонд поддержки реформирования будут направлены 146,1 млрд сумов, на подсоединение широкополосного Интернета – 98 млрд сумов, капитальные вложения в строительство и реконструкцию школ составят 1 860,4 млрд сумов.

Проектом также предусмотрено, чтобы остаток государственного долга, привлеченного от имени Республики Узбекистан и под ее гарантию, на дату окончания финансового года не превышал 60% ВВП.

В 2021-м ограниченный чистый объем новых соглашений, ежегодно заключаемых от имени Республики Узбекистан и под ее гарантию для привлечения внутреннего и внешнего долга, устанавливается в размере 5,5 млрд долларов, в том числе на финансирование дефицита госбюджета – 2,2 млрд долларов, на финансирование инвестиционных проектов – 3,3 млрд долларов.

Макроэкономические показатели

Прогноз ВВП на 2021-й составляет 688,9 трлн сумов, темп роста – 5,1 процента.

Индекс потребительских цен по сравнению с декабрем прошлого года прогнозируется в пределах 9-10 процентов.                

Темпы роста промышленного производства планируются на уровне 5,8 процента, производства продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2,7 процента, розничного товарооборота – 5,9 процента.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, министр финансов, финансы, госбюджет, Бюджет



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