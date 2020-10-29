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Башкортостан в 45 раз увеличил экспорт топлива в Узбекистан

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201029/15285019/Bashkortostan-v-45-raz-uvelichil-eksport-topliva-v-Uzbekistan.html

В 2020 году в Узбекистан из Башкортостана осуществляли экспортные поставки 147 предприятий региона, сообщили в Госкомитете по внешнеэкономическим связям республики.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. За первые 8 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот между Башкортостаном и Узбекистаном увеличился на 76% по сравнению с 2019-м. На росте показателей сказалось наращивание экспортных поставок топлива более чем в 45 раз. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям.

"Также стремительный скачок в экспорте наблюдается у товарной группы "Сахар и сахаристые изделия", поставки которой увеличились со $149 до почти $5 млн. В 2020 году в Узбекистан из Башкортостана осуществляли экспортные поставки 147 предприятий региона", - говорится в информации Госкомитета по внешнеэкономическим связям.

По словам главы Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргариты Болычевой, Узбекистану отводится важное место во внешней и внешнеэкономической политике Башкортостана.

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"Узбекистан является давним партнером, в том числе и в рамках импортно-экспортной линии. За последние 5 лет внешнеторговый оборот между республиками увеличился более чем в 1,5 раза с $60 млн до $99 млн. Такой рост обусловлен увеличением объемов экспорта механического оборудования и техники, древесины и продукции деревообработки, стекла и изделий из него, а также наращиванием импортных поставок из Узбекистана", - сказала Маргарита Болычева.

Напомним, в 2017 году хоким Самаркандской области Химмат Окбутаев был с официальным визитом в Башкортостане.

Основная цель посещения — расширение торгово-экономического сотрудничества с республикой, поиск башкирских партнеров, увеличение внешнеторгового оборота сторон.

Узбекистанская делегация провела встречу с премьер-министром правительства Башкортостана. Состоялось также подписание соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Самаркандской области и РБ, а также переговоры в формате B2B, встреча с представителями бизнес-сообщества.

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Башкортостан



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